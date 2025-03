Dimartedì, l'ultima di Ilaria Salis: occupare casa? "Non deve essere reato"

in tv

Non avete la casa? Occupatela. La ricetta per risolvere in un colpo l'emergenza abitativa e il problema della povertà va in onda a Dimartedì, su La7, nella puntata del 18 marzo. Ospite di Giovanni Floris, neanche a dirlo, è l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis. Il teorema è presto detto: "Ci sono delle leggi" ma "quello che è legale non corrisponde sempre a quello che è giusto", afferma l'ex detenuta in Ungheria che, dopo il caso della casa occupata a Milano, ha messo al centro della sua agenda politica proprio le politiche abitative...

Occupare abusivamente un'abitazione non deve essere considerato reato, spiega senza colpo ferire Salis ai telespettatori che, presumibilmente in larga quota pagano affitti e hanno mutui pesanti sul groppone. "Io penso che se una persona che ha bisogno di una casa, che non gli viene garantita dallo Stato, che dovrebbe essere il tutore dei diritti di tutti, anche delle persone povere e non solo dei cittadini agiati, se questa persona occupa una casa che è lasciata colpevolmente vuota, abbandonata dagli enti gestori pubblici o da magnati della speculazione edilizia, che hanno centinaia e migliaia di appartamenti, ecco, questo non può essere considerato reato", afferma l'europarlamentare del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli davanti a Floris, che chiosa: "Principio di necessità".