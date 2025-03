Mario Giordano, il cortocircuito woke su Lucio Corsi e i rom: "Non è uno scherzo"

Sullo stesso argomento: Saranno Gabriele Corsi e BigMama a condurre l'edizione italiana

20 marzo 2025 a

a

a

Ci mancava l'assurda polemica su Lucio Corsi che in quattro e quattr'otto è passato da idolo della galassia di sinistra a pericoloso razzista. Una vicenda surreale che scatena Mario Giordano nel corso della puntata di mercoledì 19 marzo di Fuori dal coro, su Rete 4. Ma di cosa parliamo? Il cantautore reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2025 con "Volevo essere un duro" e rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest, è finito nell’occhio del ciclone per una frase contenuta nel testo di "Altalena Boy", brano del 2015 che recita: "C’è chi dice ’l’hanno preso gli zingari. E l’han portato in un campo fuori Roma". Una canzone che parla di un bambino sparito in un tono poetico e surreale, e in cui le persone e i media avanzano le ipotesi più disparate come quella di un rapimento alieno o da parte degli "zingarei", appunto. La polemica è stata sollevata da un attivista rom, marionettista, Rašid Nikolić, che denuncia come l’uso del termine sia considerato dispregiativo e offensivo, oltre che puntare il dito per la perpetuazione dello stereotipo dei nomadi che rapiscono i bambini. Tuttavia la canzone stessa gioca sugli stereotipi senza sposandoli, ma sottolineandone l'assurdità. Insomma tutto il contrario.

Tommy Cash, le scuse a metà: "La parola mafioso? È nel dizionario"

Nonostante la richiesta di Nikolic, il cantautore toscano, accusato di alimentare pregiudizi con conseguenze discriminatorie e violente, non ha ancora risposto alle critiche. Lo fa Mario Giordano in tv mandando una foto di Corsi sugli schermi dello studio. "La polemica contro Lucio Consi perché discrimina i rom..."; premette il conduttore col suo stile. "Lucio Consi, secondo arrivato a Sanremo, quello che rappresenterà l'Italia a Eurovision, lui, lì, nella sua performance con Topo Gigio, è accusato di discriminare i rom", afferma il giornalista. Non scherzo, abbiamo la polemicona perché Corsi discrimina i rom... Poi dice che la gente perde la pazienza"; conclude con amarezza il conduttore di Fuori dal coro.