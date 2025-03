Meteo, tregua dal maltempo? Dura pochissimo. Sottocorona: riecco i fenomeni intensi

13 marzo 2025 a

Siamo quasi al giro di boa del mese di marzo e la primavera si avvicina. Che tempo farà in questi giorni? A rispondere è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce un quadro generale della situazione del tempo nel suo appuntamento prima di Omnibus: “La situazione di oggi, giovedì 13 marzo, è quella tipica della giornata di pausa. C'è una giornata in cui le piogge sono più presenti, parliamo più del nord e del centro, perché al sud ce ne sono ben poche, e poi c'è la giornata in cui ci sono meno piogge. Ma a sud ovest, perché è da lì che arrivano queste nuvole, queste piccole perturbazioni, il flusso è ancora aperto e quindi oggi è la giornata con meno precipitazioni rispetto a ieri, anche se al nord, la parte centro-orientale, le zone interne, soprattutto del centro, e parte del basso Tirreno e la Sardegna, qualche pioggia moderata ce l'hanno, però ci sono anche le schiarite al sud e sul versante adriatico. Di piogge ce ne sono molto meno, perché il flusso, i venti, sono sempre da sud ovest, quindi colpiscono più la parte tirrenica che quella adriatica, che resta protetta dall'Appennino in qualche modo”.

Poi le previsioni del tempo giorno per giorno continuano: “Nella giornata di domani, venerdì 14 marzo, si ricomincia con il maltempo molto forte al nord e sull'alta Toscana, sul nord est specialmente i fenomeni possono essere molto intensi, piogge comunque moderate sulle zone del centro, ancora una volta meno sull’Adriatico. E poi al sud dove forse arriva qualche pioviggine, più di questo non c’è. Poi arriviamo alla giornata di sabato 15 marzo, che dovrebbe essere quella di pausa, in realtà al sud e in parte al centro la pausa c'è, al nord c'è una pausa, ma ricomincia subito con il maltempo forte su tutto il nord ovest, Liguria, alta Toscana, un po' meno sulle zone di nord est, però come dire la situazione non è assolutamente risolta né si risolve nella giornata di domenica, tanto per mettersi tranquilli da quel punto di vista”.

Infine Sottocorona si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sempre relativamente elevate anche al nord, ma sempre appunto per effetto di questi venti meridionali. La tendenza nelle prossime 24 ore è addirittura in aumento, quindi non tanto al nord ma sicuramente al centro e al sud ci sono aumenti anche abbastanza marcati”.