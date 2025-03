Meteo, quando arriva la primavera? Giuliacci dà la data: "Fino a 25 gradi"

12 marzo 2025 a

Piogge diffuse, ma la svolta primaverile è alle porte. A dare le previsioni meteo di giovedì 13 marzo e dei giorni a venire - fino a sabato 22 marzo - è il colonnello Mario Giuliacci. "Questa settimana sarà molto piovoso al centro nord, poi seguirà un'altra settimana in compagnia dell'anticiclone nordafricano", premette l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Insomma, avremo due fasi: "Tra mercoledì e 12 domenica 16 marzo un ciclone dalla Spagna si sposterà gradualmente verso l'Italia, sospingendo sulla penisola venti tiepidi e soprattutto al centro nord", afferma Giuliacci.

Parliano di accumuli maggiori a 80 millimetri al nord, tranne sul Piemonte, e su levante ligure, Toscana, Umbria e Lazio. Al sud? Poche piogge. Nevicate tutti i giorni sulle Alpi, tranne le Alpi Carnica e Giulia, con accumuli fino a 30-50 cm a quote superiore a 1.400 metri. In questa fase di maltempo sono due le giornate da segnare per il rischio di "eventi estremi: saranno mercoledì e venerdì", avverte Giuliacci. La seconda fase partirà lunedì 17 marzo e durerà almeno fino a domenica 22. "Sull'Italia si allunga l'anticiclone africano, bel tempo ovunque ovviamente, e temperature in deciso rialzo massimo, ovunque sopra 20 gradi, con punte di 25 e oltre sulle regioni meridionali", è la previsione del meteorologo.