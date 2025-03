Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 13 marzo: tutti i segni

Branko 13 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 13 marzo 2025

Ariete

L'amore è cieco? C'è un simpatico programma televisivo che cerca di scoprire e confermare questa che è un'antica saggezza e voi ne siete degni rappresentanti. Molti dell'Ariete si innamorano di persone diverse da quelle indicate dall'oroscopo, perché voi agite di testa, siete istintivi e spesso indovinate la persona giusta. Questa Luna piena vi aiuta e vi accompagna nelle conquiste, anche professionali, prevediamo fortuna per ogni vostra iniziativa.

Toro

Nel vostro cielo spunta un nuovo profumato fiore. L'amore riserva la sorpresa più bella, anche il campo pratico è un quadro pieno di luce, dipinto da un pittore realista come voi che siete così attaccati ai fatti, amanti della matematica, amanti dei soldi - che aumentano. Plenilunio nel campo della fortuna può essere l’inizio di una nuova attività, la carriera avrà senz'altro una impennata formidabile. Messaggio speciale: un amico vi apre una porta, entrate sicuri.

Gemelli

Come minimo, Luna in Vergine vi manda per qualche ora in tilt, rende anche distratti nel movimento fisico. Gli effetti della configurazione Sole-Saturno sono visibili negli anni 31-40, e oltre i 60, indicano il sistema osseo come il punto fragile, cautela. Sarebbe meglio dare la precedenza alla vita personale, famiglia, organizzare un incontro con gli amici in un posto elegante e signorile, magari anche con qualcosa di artistico. Siete in grado di vincere un avversario, tranquilli.

Cancro

Incerti, indecisi, perplessi… di fronte a una scelta che potrebbe cambiare di molto le condizioni di vita. Questo non vale solo per i giovani, che possono contare sullo slancio militaresco di Marte, ma anche voi sopra i 60 anni - età di Saturno - avete in questa Luna piena di marzo una nuova occasione. Cominciate a pensare a un radicale cambiamento nel lavoro, nelle collaborazioni, associazioni. È un momento astrale in fermento, in vista anche di nuovi amori.

Leone

Non mancano idee e nemmeno la volontà, se non ci sono riscontri e risultati dipende dal fatto che non siete abbastanza convincenti, oppure che siete concentrati sotto questa sensuale Luna piena soprattutto sull'amore, con qualche punta di gelosia nel rapporto coniugale. Scontri per motivi di interesse ma alla fine il coniuge dirà: bravo, è così che si fa. Un altro giorno di occasioni ghiotte per quelli che cercano un amore, Venere propizia amori giovani e un po' pazzi.

Vergine

Il momento esatto del plenilunio è previsto domani mattina, ma è chiaro che siete anche oggi condizionati da questo fenomeno che incide soprattutto sulla vita personale, intima, e quindi tocca quel settore e le persone che in questo momento sono al centro dei vostri interessi. Intendiamoci, anche per eventi decisamente lieti, per questa ragione dovete innanzitutto trovare serenità in voi stessi. Nelle conquiste d'amore il sex appeal è assicurato da Marte, voi aggiungete simpatia e coraggio.

Bilancia

Dopo l'uscita di Mercurio dal vostro segno, che risale al 13 ottobre dello scorso anno, non è previsto l'arrivo di altri pianeti, dobbiamo quindi analizzare influssi che arrivano da altri segni amici e non. Oggi, per esempio, riscontrate mal di testa, reumatismi, disturbi femminili, provocati dalla Luna piena. Nello stesso momento però arriva un potente influsso che interessa il lavoro, la carriera, posizione che avete ottenuto o che vorreste ottenere in ambienti privilegiati. Saturno - Sole - Giove vi faranno vincere!

Scorpione

Oggi vi sentite leggeri e spensierati, soddisfate il bisogno di andarvi a divertire perché non c'è nessuna ragione per non farlo purché non sia a scapito dei vostri doveri. Qualsiasi questione dobbiate affrontare, siete protetti e stimolati dalla Luna piena per quanto riguarda l'amore e nuovi incontri sentimentali o soltanto brevi passioni passeggere. Nel lavoro e tutte le questioni di tipo pratico che riguardano la casa, sono protette da Saturno e Sole, insieme nel campo della fortuna.

Sagittario

Luna piena agita l'ambiente professionale, naturalmente anche voi, solo per questa ragione non è indicata per nuove iniziative economiche. Ostentate una sicurezza nella professione che in fondo non avete. Meglio cancellare con un colpo di spugna (Nettuno) tutto quello che non è riuscito in inverno. Leggete il libro della vostra vita," Via col vento", è la frase finale di Rossella, vostra eroina, che può essere un karma per voi: "Ci penserò domani. Domani è un altro giorno.”

Capricorno

Luna piena in Vergine, segno noto soprattutto per talento e capacità nel lavoro-affari, ma per voi diventa un veicolo planetario che vi porta sul pianeta della felicità. La ricerca, esperimenti, la non paura del rischio e dell’ignoto, qualche volta ricordate Elon Musk. Dovete credere a chi ha fiducia in voi, a chi vi giura amore eterno, anche se lo conoscerete soltanto oggi. Quando le stelle assumono il ruolo del destino, nessuno di noi può scappare. Perciò: cambiate!

Acquario

Le relazioni sociali sono la vostra forza, vi invitano alle feste perché sapete dare tono alle serate e cerimonie, ma non sempre sfruttate abilmente il successo ottenuto. Adesso però dovete puntare di più, diremo anzi soltanto, sulla vostra personalità, bravura professionale, intelligenza per le invenzioni. Cercate insomma di raggiungere traguardi più alti. Luna piena illumina il cielo dove sono depositati tutti i vostri sogni segreti, tiratene fuori almeno uno perché le condizioni celesti sono ottime.

Pesci

Il grande aspetto che nasce nel vostro segno, Saturno e Sole in congiunzione, è un fattore di maturità, serietà, profondità, lealtà. Anche altri pianeti sono in aspetto favorevole, consigliamo di non perdere questa straordinaria opportunità di progredire nel lavoro e in affari, bene anche le questioni di casa. Qualche effetto della Luna piena sulla salute: ipersensibilità all'umidità e al freddo, digestione lenta o inappetenza. Regolatevi con cibo e dolci, saziatevi con i baci d'amore.