Tagadà, Procaccini difende Musk: "Non c'è alternativa a Starlink"

10 marzo 2025 a

Starlink, il tema del giorno continua a far discutere anche in televisione. Se ne parla anche durante la puntata di Tagadà del 10 marzo. In collegamento con Tiziana Panella c'è Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia. Procaccini sottolinea che, al momento l'occidente non ha alternativa ai satelliti Starlink.

"Non si tratta di rapporti di empatia personale - dice Procaccini - si tratta di sistemi di comunicazione particolarmente avanzati che sono preziosi soprattutto in tempo di pace. Sono i sistemi più avanzati che esistono e non credo ci sia un'alternativa francese. Anzi non c'è proprio un'alternativa. Ad oggi c'è solo quel sistema di comunicazione. Anche quando si dice che cediamo la nostra sicurezza a qualcun altro non è esattamente così. Starlink ti dà la macchina con le chiavi. Non è che si trattiene le chiavi e non è che poi decide in qualunque momento di spegnerlo