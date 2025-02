Tagadà, Montaruli contro Furfaro: "Bau, bau...". La scena diventa virale

05 febbraio 2025 a

a

a

A Tagadà è andata in scena una performance di Augusta Montaruli che, in un batter d'occhio, ha fatto il giro del web ed è diventata virale. In studio si discuteva del caso Almasri e dell'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi quando, dopo un acceso scontro, la deputata di Fratelli d'Italia ha iniziato a imitare il verso del cane e a gesticolare. Ma facciamo un passo indietro. Nel corso di un botta e risposta tra il deputato del Pd Marco Furfaro e il giornalista di Libero Sandro Iacometti, che accusava i Dem di aver già stretto accordi coi torturatori libici dai tempi di Gentiloni-Minniti, Montaruli è intervenuta per difendere il secondo: “Quando la sinistra attacca i giornalisti, nessuno fiata. Questa persona è un giornalista come tutti gli altri, tu oggi hai dimostrato…”, ha scandito dal centro dello studio.

#tagada Augusta Montaruli attacca Marco Furfaro facendo il verso del cane in diretta durante il dibattito in studio sul caso Almasrihttps://t.co/nwsmpTZZuD — La7 (@La7tv) February 5, 2025

Furfaro non ha lasciato che Montaruli finisse e l'ha interrotta: “Innanzitutto mi dia del lei perché io non so chi sia, visto che non siamo amici. In secondo luogo, io a differenza sua ho la fedina penale pulita. Voi siete abituati ad avere problemi con la giustizia, io no”. “Ah, no? – ha replicato Montaruli – E allora parliamo del tesoriere campano o della cuccia del cane“, ha detto la parlamentare di FdI riferendosi all’ex tesoriere campano del Pd, Nicola Salvati, arrestato per riciclaggio e associazione a delinquere, e alla senatrice del Pd Monica Cirinnà, nella cui residenza di Capalbio nell’agosto del 2021 furono trovati 24mila euro all’interno della cuccia del suo cane.

Mieli svela tutto il torbido sul caso Almasri: “Tirato un pacco a Meloni...". Con chi ce l'ha

"Bau bau, bau bau", ha iniziato a ripetere Montaruli. "Cuccia del cane… Visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo la cuccia del cane", ha aggiunto. Furfaro ha provato a riprendere la parola, ma la deputata di FdI non si è fermata: "Bau bau, bau… bau bau…". La scena è stata lanciata sul web e sui social, dove in pochi istanti il video ha fatto il pieno di click, gli utenti hanno dato sfogo alla fantasia e trasformato con i loro commenti il "bau bau" in un cult.