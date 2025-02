Tagadà, Augusto Minzolini mette in guardia l'Europa: "Cosa rischia in Ucraina"

17 febbraio 2025 a

a

a

Ucraina e trattative di pace. A Parigi è in corso il vertice europeo per definire il futuro assetto del confine russo-ucraino. Se ne parla nella puntata di Tagadà in onda il 17 febbraio su La7 con Augusto Minzolini che sottolinea l'importanza di questo passaggio per il futuro dell'unione: se non avrà voce in capitolo rischia di scomparire.

"L'Europa non ha un futuro e, se perde un'occasione come questa, dimostrerà di essere assolutamente inesistente - attacca Minzolini - Perde un'occasione se non si fa sentire. Stiamo parlando di un conflitto che sta in Europa e se l'Europa non ha diritto di parola. Gli europei devono decidere se vogliono farla l'Europa o meno perché finora non l'hanno fatta".