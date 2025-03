Quarta Repubblica, la strategia di Sallusti: "Perché Trump allontana la guerra"

10 marzo 2025 a

Il rapporto di forze in Ucraina è sotto gli occhi di tutti. Se n'è parlato durante la puntata di "Quarta Repubblica" del 10 marzo in cui in collegamento c'era Alessandro Sallusti. Il direttore de Il Giornale rivela perché il comportamento di Trump avrà come risultato quello di allontanare la guerra.

"La pace è figlia di un rapporto di forza - spiega Alessandro Sallusti - Quando qualcuno si mostra debole diventa anche più aggredibile nella testa di sconsiderati tiranni. Il fatto che Trump si mostri forte, spavaldo e arrogante e non mette limiti e confini alla difesa delle sue idee in questo senso allontana la guerra. Se qualcuno aveva pensato che l'America potesse essere rassegnata o disinteressata con Trump è difficile sostenerlo".