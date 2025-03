Zona Bianca, Paolo Zampolli, inviato di Trump: "Rimarremo dentro la Nato"

09 marzo 2025 a

Gli Stati Uniti scelgono il disimpegno dal fronte ucraino e chiedono all'Europa un maggior impegno anche economico all'interno dell'alleanza atlantica. Se ne parla nel corso della puntata di Zona Bianca in onda il 9 marzo su Rete4. In collegamento c'è Paolo Zampolli, inviato speciale di Trump in Italia. Zampolli assicura che, in ogni caso, gli Stati Uniti non hanno nessuna intenzione di sfilarsi dalla Nato.

Trump è più un politico o un uomo d’affari?

A #zonabianca risponde Paolo Zampolli, inviato speciale di Trump in Italia. pic.twitter.com/JOe5ydRfA4 — Zona Bianca (@zona_bianca) March 9, 2025

"Gli Stati Uniti rimarranno dentro la Nato - assicura Zampolli - Ovviamente il presidente è un businessman e fa la politica usando anche il business. Lui non fa le guerre con le bombe, fa le guerre con la forza. Il presidente è veramente contro qualsiasi tipo di guerra. Lui vuole fare le paci".