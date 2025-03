Zona Bianca, cosa servirebbe militarmente all'Europa per fare a meno degli Usa

03 marzo 2025 a

a

a

L'Europa potrebbe, dal punto di vista militare, fare a meno degli Stati Uniti? È questa la domanda che viene rivolta a Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, durante l’edizione del 2 marzo di Zona Bianca. Ed ecco la risposta dell’esperto durante il programma condotto da Giuseppe Brindisi: “La Nato utilizza le forze armate dei singoli Paesi per effettuare esercitazioni ed operazioni. I Paesi le mettono a disposizione. Nulla vieta che questo stesso meccanismo venga replicato per l'Europa. Quindi è sufficiente che i Paesi europei, quelli che sono volenterosi e che ne hanno le capacità, decidano di mettere le loro forze a disposizione di un comando. Questo ci manca. Noi non abbiamo un comando unificato che invece la Nato ha nella sua struttura. C'è il comando di Mons in Belgio, con le sue articolazioni territoriali. Noi a Napoli abbiamo il Lago Patria che gestisce le forze. E questo è quello che manca all'Unione Europea, manca anche ai volenterosi. Si può rimediare”.

L'Europa e il piano di difesa dell'Ucraina senza Usa: quanti soldi e soldati servono

Possiamo quindi fare anche a meno del legame con gli Usa? La domanda che Brindisi rivolge a Camporini. Che replica così sui possibili scenari di preparazione ad una qualsiasi guerra: “Possiamo replicare questo tipo di sistema, cosa che si può fare già fin d'ora, su scala molto ridotta, internazionalizzando uno dei comandi nazionali. Noi abbiamo il Covi a Centocerli, gli inglesi hanno il PJSU a Northwood. Li si internazionalizza e gli si affidano le forze da gestire. Mancano alcune cose, che purtroppo devono esserci. In primo luogo l'intelligence. I dati dell'intelligence che si possono raccogliere con i satelliti da ricognizione… Le capacità europee in questo settore sono molto modeste. Le comunicazioni, la connettività, SpaceX che l'Europa avrà tra qualche anno con questo Irish Quadro. Manca una difesa contro i missili. Se l'Europa oggi venisse attaccata con la stessa modalità con cui l'Iran ha attaccato Israele, Israele ha colpito e distrutto il 97% dei missili in arrivo, da noi - chiosa il generale Camporini - ci sarebbero decine di migliaia di morti”.