Zona Bianca, Capezzone inchioda Tocci: "Preoccupata da Trump ma serena per l'Iran?"

24 febbraio 2025 a

a

a

Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin dovranno "incontrarsi" per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev. Lo ha detto il presidente degli Usa Donald Trump, che da quando si è insediato alla Casa Bianca è intervenuto in maniera muscolare nelle trattative che potrebbero portare alla fine del conflitto iniziato tre anni fa e a un accordo di pace. Giorgia Meloni, intanto, ha ribadito il suo sostegno a Kiev riconoscendo però la forza strategica del tycoon americano. Se ne è discusso a Zona Bianca, il programma di politica e di attualità condotto da Giuseppe Brindisi. "Volete fare pace con il fatto che un sacco di europei, senza essere fascisti, senza essere nazisti, vogliono un po' meno Europa? Questo non deriva da Trump o da Musk", ha detto Daniele Capezzone per rispondere a chi accusa la premier italiana di giochi di equilibrismo.

Meloni con gli Usa per l'Europa, Cerno: "È la prima regola della diplomazia"

A quel punto, rivolgendosi a Nathalie Tocci, ha chiesto: "È molto preoccupata da Trump ma è serena rispetto al regime iraniano su cui scrive articoli molto riflessivi. Con l'Iran si può parlare ma con Trump no? Trump è cattivo?", ha scandito dal centro dello studio. "Il discorso è chi ha come obiettivo quello di minare gli interessi dell'Italia e dell'Europa. L'interesse dell'Europa è che l'Ucraina riesca a rimanere come Paese", ha replicato la direttrice dell'Istituto affari internazionali. "L'Unione europea non funziona da quindici anni e non per colpa di Trump, di Musk e di tutti quelli che considerate dei satana da esorcizzare. Romano Prodi è andato in televisione e ha detto una cosa terribile: che l'Europa funzionava quando c'erano Francia e Germania davanti e l'Italia dietro. L'idea che l'Italia debba stare dietro a molti di noi fa schifo", ha aggiunto il direttore editoriale di Libero.