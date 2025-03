Luciana Littizzetto, bufera per la sparata sui militari italiani: "Facciamo cag***"

10 marzo 2025 a

Torna Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dopo la convalescenza per una pancreatite acuta e il suo intervento sul Nove scatena le proteste di tanti utentii dei social. Ospite di Fabio Fazio, la comica piemontese invia la sua consueta letterina alla presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. “Ursula, 800 miliardi di euro è tanta roba eh. È la cifra che spende Santanchè in borsette e tacchi 12, sono un paio di serate alla gintoneria di Milano. Con 800 miliardi ci paghi il ponte sullo stretto, ma tra Palermo e Cagliari”, ha esordito commentando la cifra approvata dall’Unione Europea per la difesa comune. “Ursula, ma sei sicura di fare l’esercito europeo? Ti diamo l’idea di una falange compatta?”.

A provocare la reazione di molti telespettatori è l'uscita sui militari del nostro Paese. "Noi italiani non siamo capaci di fare la guerra. Facciamo ca**rissimo. Non siamo come Macron che ha già detto: ‘Tranquilli, la bomba atomica la porto io’. Se sfogli i libri di storia, sono più le volte in cui abbiamo perso di quelle che abbiamo vinto“. E ancora: "Ti faccio vedere uno dei nostri generali", e in video appare Roberto Vannacci in vestaglia da notte. "Uno così a destra e contro i diritti civili che in confronto Putin è Pannella. Capisci che la sicurezza è un'altra cosa? Se c'è da organizzare il torneo di calcetto in caserma, volentieri. Anche per il rancio, abbiamo Cannavacciuolo, Cracco, Bottura, Barbieri. Per la fanfara mandiamo i ragazzi de Il Volo... Ma sull'esercito... Lasciaci perdere eh".

Sparate che provocano una selva di commenti: "Questa triste deriva si è aperta con Benigni che leggeva Dante, poi la Costituzione, ora la Littizzetto, domani avremo Alvaro Vitali che legge Leopardi e commenta Schopenauer...", scrive un utente. "Quando si parla dell'articolo 11 molti, inclusa Luciana Littizzetto, scordano un pezzo importante: "L'Italia ripudia la guerra COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTÀ DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI"", chiosa un altro. Sul'europarlamentare tirato in ballo dalla comica un altro commenta: "Sul Vannacci uomo politico si può opinare e si può anche ridere, legittimamente. Ma se si parla del Vannacci generale non ci sono ca**i, il curriculum militare di Vannacci non è opinabile e non c'è un ca**o da ridere, e la Littizzetto dovrebbe solo portare rispetto". E ancora: "Non sono d'accordo con la Littizzetto, l'Europa vuole fermare la guerra. Qui l'ironia della letterina è fuori luogo, non si può dire certe parole. Luciana non pensi ai morti dell'Ucraina, morti civili, bambini innocenti che la guerra ha spento la loro allegria".