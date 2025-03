Ascolti tv, Imma Tataranni imbattibile. Per i talk svettano Poletti e Barra

Marco Zonetti 10 marzo 2025 a

La domenica sera televisiva vede su Rai1, in prime time, la terza puntata della quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, interpretata da Vanessa Scalera con Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi e Alessio Lapice conquistare il 24.3% di share pari a una media di 4.300.000 spettatori, programma più visto della serata, e in crescita percentuale rispetto a sette giorni fa.

Su Canale5 la serie turca Tradimento con Vahide Percin, Ercan Kesal e Mustafa Ugurlu ha segnato invece il 13.1% pari a una media di 2.142.000 individui all'ascolto. Su Rai2 il telefilm N.C.I.S. - Unità anticrimine con Gary Cole e Mark Harmon ha raccolto il 3.4% di share pari a 960.000 spettatori e, a seguire, lo spin-off N.C.I.S. Origins con Austin Stowell il 3.1% con 595.000 appassionati.

Su Rai3, la nuova stagione di Presa Diretta con Riccardo Iacona debutta con una media di 872.000 individui all'ascolto pari al 4.6% di share, preceduto da una presentazione che ha totalizzato il 3.3% pari a 661.000 teste. Presa Diretta Più ha invece segnato il 3.8% pari a 600.000 telespettatori. Su Rete4, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 3.9% di share con un'audience di 558.000 telespettatori. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 10.1% di share pari a 1.413.000 individui all'ascolto, preceduto da una presentazione al 5.2% pari a 1.055.000 (Cosa vi siete persi: 14.4% - 661.000). Su La7 Trump contro tutti, approfondimento di Alessio Orsingher, ha attirato il 3.8% della platea pari a una media di 765.000 teste.

Su Tv8, il film L'amore bugiardo - Gone Girl con Ben Affleck e Rosamund Pike ha raggiunto l'1.7% pari a 270.000 spettatori. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista il 9.3% di share pari a una media di 1.835.000 affezionati - preceduto da una presentazione al 7.8% pari a 1.548.000 spettatori - mentre il segmento Che tempo che fa - Il tavolo sigla il 7.7% pari a 882.000 teste. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino il 29.4% pari a 5.900.000. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.8% della platea pari a 2.566.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 5.3% con 1.053.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.5% con 910.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica condotto da Massimo Gramellini ha radunato il 4.6% della platea pari a una media di 931.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà ha siglato il 3.8% pari a 693.000 teste.

In fascia preserale su Rai1, L'Eredità Weekend condotto da Marco Liorni ha conquistato il 20.0% pari a 3.014.000 spettatori nel segmento La sfida dei sette e il 24.9% pari a 4.342.000 nel programma vero e proprio. Avanti il primo! Story con Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale5 ha siglato il 16.1% con 2.349.000 affezionati, e Avanti un altro! Story i 16.9% pari a 2.854.000. Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha raggiunto il 18.7% con 2.556.000 persone nella presentazione, il 19.8% con 2.495.000 nella prima parte, il 18.4% con 2.091.000 nella seconda; i Saluti di Mara hanno infine raccolto il 19.2% con 2.108.000 teste. A seguire, Da noi... a ruota libera con Francesca Fialdini ha siglato il 14.6% con una media di 1.808.000 spettatori. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 24.3% di share con 3.085.000 spettatori, ancora una volta leader della fascia pomeridiana. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha ottenuto il 20.0% con 2.210.000 e, nei Giri di Valzer, il 17.1% con 1.994.000 affezionati (i Saluti: 16.9% - 2.268.000).