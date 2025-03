Che tempo che fa, Conte: "Grillo? Mai più sentito". Ma Fazio lo incalza...

10 marzo 2025 a

L'Europa si è detta pronta a reagire con determinazione alle sfide che lo scenario globale lancia. Prima tra tutte, a quella della guerra in Ucraina. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato infatti il piano "ReArm Europe", che punta a mobilitare circa 800 miliardi di euro per mettere i Paesi Ue nella condizione di aumentare il loro sostegno a Kiev. Un programma, questo, di fronte al quale Giuseppe Conte ha storto il naso. "Trump ci sta sconvolgendo dicendo cose inquietanti, ma ha anche detto che battere militarmente la Russia è stata una follia e io lo sto dicendo da 3 anni. L'Europa ha fallito completamente la strategia, i nostri governanti ci hanno fatto credere che stavamo isolando la Russia ma la Russia non è affatto isolata", ha scandito nel salotto di Che tempo che fa.

L'attacco del leader del Movimento 5 Stelle è stato chiaro fin dalle prime battute: "Ci è stato fatto credere che la Russia fosse isolata. Ci hanno fatto credere che stavamo vincendo militarmente e che l'economia russa fosse crollata. Non era vero. A quel tavolo del negoziato (per la pace in Ucraina, ndr) doveva sedersi l'Europa. La pace arriverà, ma passerà sopra le nostre teste", ha tuonato. Poi il focus è stato spostato da Fabio Fazio sulle acque mosse all'interno del partito guidato dal suo interlocutore: "L'ha più sentito lei Grillo?", ha chiesto il giornalista. "No non ci siamo più sentiti. Non l'ho mai assolutamente attaccato!", ha risposto l'ex premier. "Però deve parlargli", l'ha incalzato Fazio. "Eh se mi vuol parlare mi chiami", ha replicato il 5 Stelle. "Eh, "Chiamo io, chiami tu"...la canzone dopo di Gaia!", ha ironizzato per concludere il conduttore.