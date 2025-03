Meteo, “temperature estive sull'Italia”. Sottocorona e il caldo inaspettato

06 marzo 2025 a

Un marzo iniziato con temperature molto alte, cambierà la situazione? A fare un quadro della situazione del meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fa la sua analisi: “Lo scenario è molto simile a quello dei giorni scorsi. Gli attori sono le perturbazioni che passano molto a nord sull'Europa, l'alta pressione sull'Europa centro-orientale, della quale fa parte l'Italia almeno nella parte peninsulare, e poi un moderato maltempo. Sono nuvole non particolarmente bianche che interessano la penisola iberica, il Maghreb e la previsione è che in qualche modo sulle isole arrivasse qualcosa di più”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 6 marzo, è di un sereno o poco nuvoloso sulla penisola, sulle Alpi occidentali forse qualche debolissima precipitazione. Oggi qualche pioggia sulla parte meridionale della Sardegna, di una certa consistenza, quindi non pioviggini, piogge vere e proprie, mentre ancora in Sicilia si sta con le eventuali pioviggini. Ampie schiarite sulla penisola. Nella giornata di domani, venerdì 7 marzo, c'è qualcosa in più, perché sempre in Sardegna, anche nella parte meridionale, ci sono precipitazioni anche forti, localizzate, ma sono forti. Lo stesso vale per la Sicilia e la Calabria, la parte proprio più meridionale, con qualche fenomeno intenso. Arrivando alla giornata di sabato 8 marzo, in cui si riattenua questa situazione, si torna alla situazione di oggi, con qualche fenomeno residuo fra Calabria e Sicilia, proprio nella zona dello Stretto, qualche pioggia un po' più consistente, ma non particolarmente intensa”.

Ed infine un focus di Sottocorona sulle temperature: “Per le massime previste per la giornata di oggi i valori risentono di questa situazione, specie dove c'è meno vento e dove c'è più sole, cioè sulla penisola. I valori indicati sono di 16 gradi, che rappresentano un riferimento medio, ma possono essere 17, forse in qualche caso anche 18. Un solo caso ieri di 20 gradi, Firenze, che significa che adesso l'Italia è a 20 gradi, c'è un punto dell'Italia in cui si sono toccati i 20 gradi, perché è magari la zona particolare, però sono valori relativamente alti, questo è evidente. Però piano con gli annunci o minacce, non so come volete chiamarli. La tendenza di queste temperature massime dice che rimangono stazionarie su questi valori. L'Italia sta attraversando una fase di caldo estivo, con temperature massime che possono raggiungere i 20 gradi”.