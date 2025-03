Meteo, Giuliacci e la data che fa cambiare tutto: arrivano piogge e calano le temperature

05 marzo 2025 a

Che tempo farà sull’Italia fino a domenica 16 marzo? A dare la risposta è il colonnello Mario Giuliacci, che descrive la situazione meteo con le sue previsioni del tempo effettuate sul canale YouTube meteogiuliacci: “Ci saranno due fasi di tempo quasi diametralmente opposte. Nella settimana in atto prevale il bel tempo per merito di un’alta pressione, che da più giorni insiste sull’est europeo e che abbraccia anche l’Italia. Ma dalla Spagna, in questa settimana, si allungherà progressivamente verso l’Italia un ciclone, che raggiungerà l’Italia domenica sera. La prossima settimana gran parte dell’Europa e del Mediterraneo vedranno il dominio della bassa pressione, con piogge su tutta l’Italia. Nella prossima settimana le piogge inizieranno domenica 9 marzo sera sulle regioni di nord-ovest, poi lunedì 10 marzo e martedì 11 marzo piogge al centro-nord, da mercoledì 12 marzo piogge su quasi tutta l’Italia. Debole nevicate nella prossima settimana sulle Alpi tutti i giorni a quote di oltre 1400 metri. Temperature al di sopra della media in questa settimana, poi – la chiosa del meteorologo - a partire da lunedì 10 temperature in calo di 4-5 gradi al centro-nord, in rialzo invece sulle regioni meridionali.