XXI secolo, Meloni contro i dazi di Trump: "Farò di tutto per evitare guerre commerciali"

03 marzo 2025 a

a

a

Giorgia Meloni ospite a XXI secolo su Rai 1. La premier affronta i temi dell'attualità: dai dazi alla crisi in Ucraina. «Sui dazi il nostro interesse è completamente opposto a quello che sta dichiarando Donald Trump, poi vedremo che cosa accadrà nei fatti, anche se io sono convinta che, in realtà, quello che può produrre l’avvio di dazi con una risposta europea, cioè una guerra commerciale, non convenga in realtà a nessuno, non conviene neanche agli Stati Uniti, però su questo ci possono essere punti di vista differenti». Lo dice Giorgia Meloni, ospite di XXI secolo su Rai1, in onda in seconda serata. «All’Italia, che è una nazione esportatrice ovviamente i dazi non convengono, quindi farò tutto quello che posso per impedire che questo accada», assicura.

Meloni mUSA di Zelensky: è lei a gestire i passaggi verso la pace in Ucraina

Sul tema dell'invio di soldati italiani in Ucraina, la Meloni non ha dubbi. «Sulla proposta di invio di soldati europei avanzata dalla Francia e dalla Gran Bretagna, l’Italia ha espresso le sue perplessità, secondo me è una cosa molto complessa nella realizzazione, non sono convinta dell’efficacia, è la ragione per la quale, come si sa, abbiamo detto che non manderemo i soldati italiani in Ucraina». Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a XXI Secolo, su Rai 1. «Sicuramente è un momento nel quale tutti coloro che fanno delle proposte stanno facendo una cosa utile nel tentativo di cercare una soluzione», sottolinea la premier.