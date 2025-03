Otto e mezzo, Caracciolo boccia la strategia di Zelensky con Trump: "Non azzeccata"

03 marzo 2025 a

C'è un punto che emerge con insistenza nei giorni successivi allo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky: bisogna scongiurare il disimpegno degli Stati Uniti e far sì che il tycoon resti attivamente interessato al sostegno all'Ucraina contro la Russia. Se ne è discusso a Otto e mezzo, dove l'analista geopolitico Lucio Caracciolo ha insistito sul fatto che il comportamento alla Casa Bianca del numero uno di Kiev "non va nell'interesse né suo né dell'Ucraina". D'altronde il presidente Usa lo ha ribadito anche oggi: Zelensky "dovrebbe mostrare più gratitudine. Questo Paese gli è stato accanto nella buona e nella cattiva sorte", ha affermato.

Interrogato da Lilli Gruber, il direttore della rivista Limes non ha usato giri di parole: "Presentarsi davanti al presidente degli Stati Uniti con un catalogo di fotografie e poi di fronte al vicepresidente dire 'Finalmente facciamo un po' di diplomazia', non è stata una mossa tattica azzeccata, né sul fronte internazionale né sul fronte interno. Anche in Ucraina ci sono critiche serie sul suo comportamento", ha spiegato. "Non è che Trump sia stato molto diplomatico. Ha sdoganato Putin, ha detto che la guerra l'ha voluta Zelensky", ha puntualizzato la conduttrice del programma.

Affermazione, quella della giornalista, a cui Caracciolo ha replicato senza esitazione: "Che la pace, se la vuole fare, la deve fare con Putin, mi sembra scontato". L'analista geopolitico ha anzi osservato: "La guerra per Zelensky è persa, ma allora per cosa stanno combattendo ormai da tre anni? Nel momento in cui dice che i territori non si possono recuperare, a che titolo manda i soldati a combattere? Se crolla il fronte ucraino, è un dramma per gli ucraina ma è un dramma per tutti perché i russi ne approfitteranno per andare più su possibile".