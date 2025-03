Ucraina, la minaccia di Trump a Zelensky: "Non sopporteremo a lungo"

03 marzo 2025 a

Trump-Zelensky, ormai è muro contro muro. «Questa è la peggiore dichiarazione che potesse essere fatta da Zelensky e l’America non sopporterà ancora per molto! È quello che dicevo, questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché ha il sostegno dell’America e l’Europa, nell’incontro che ha avuto con Zelensky, ha dichiarato apertamente che non può fare il lavoro senza gli Stati Uniti - probabilmente non è una grande dichiarazione da fare in termini di dimostrazione di forza contro la Russia. A cosa stanno pensando?». Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul social Truth, riferendosi a una dichiarazione fatta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima della sua partenza da Londra, quando ha detto che un accordo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia «è ancora molto, molto lontano».

Intanto il presidente americano Donald Trump ha convocato un vertice sulla crisi in Ucraina durante il quale valuterà l’ipotesi di sospendere gli aiuti militari forniti da Washington a Kiev. Lo scrive Axios citando un funzionario statunitense e una fonte informata sull’incontro. Per discutere i prossimi passi da adottare nei confronti dell’Ucraina, Trump ha convocato il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e altri alti funzionari, hanno affermato le fonti. «La pazienza del popolo americano non è illimitata, i loro portafogli non sono illimitati e le nostre scorte e munizioni non sono illimitate», ha detto Waltz intervistato da Fox News. Sottolineando che il tempo non è dalla parte di Zelensky, Waltz ha affermato che è arrivato «il momento di parlare».