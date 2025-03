Ucraina, la ricetta di Starmer per la sicurezza: "Accordo su terre rare non basta"

03 marzo 2025 a

Keir Starmer sottolinea che l’accordo sullo sfruttamento dei minerali in Ucraina, che comunque Donald Trump e Volodymir Zelensky non hanno firmato, non è da solo sufficiente per offrire a Kiev le garanzie di sicurezza di cui ha bisogno, in risposta a un intervento del leader di Reform Uk Nigel Farage, secondo cui migliaia di americani in Ucraina a lavorare sono più che sufficienti a garantire la sicurezza del Paese. «Posso solo ricordarle che la Russia è l’aggressore, Zelensky il leader di un Paese in guerra che è stato invaso e che tutti dobbiamo sostenerlo», ha affermato il Premier.

Trump attacca Zelensky. Putin "vuole annunciare la vittoria il 24 febbraio"

Poi il premier britannico ha messo in evidenza l'importanza di andare avanti d'intesa con gli Stati Uniti. Decidere di andare avanti senza gli Stati Uniti sarebbe una decisione sbagliata. Ad affermarlo, intervenendo sull’Ucraina davanti ai parlamentari, è stato il premier britannico Keir Starmer. «Vorrei solo mettere in guardia dal suggerimento» secondo cui «in qualche modo dovremmo prendere questo momento come un momento per andare avanti da soli, senza gli Stati Uniti. Non sono fondamentalmente d’accordo. Penso che sarebbe una decisione sbagliata. Non abbiamo mai scelto questa strada nella nostra storia. Non dovremmo sceglierla ora», ha affermato. «Ma voglio essere chiaro», ha aggiunto, «dobbiamo rafforzare le nostre relazioni con l’America, per la nostra sicurezza, per la nostra tecnologia, per il nostro commercio e i nostri investimenti. Sono e saranno sempre indispensabili e non sceglieremo mai tra le due sponde dell’Atlantico». «Anzi, se non altro, la settimana appena trascorsa ha dimostrato che questa idea è del tutto insensata, perché mentre ad alcuni può piacere la semplicità di schierarsi, questa settimana ha dimostrato con assoluta chiarezza che gli Stati Uniti sono fondamentali per garantire la pace che tutti vogliamo vedere in Ucraina», ha sottolineato ancora.