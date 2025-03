Heather Parisi stronca Zelensky: “Disgustoso pagliaccio travestito da presidente”

01 marzo 2025 a

a

a

Heather Parisi torna a far parlare di sé con alcune dichiarazioni sul confronto avvenuto nello Studio Ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, con la pesante rottura tra i leader di Usa e Ucraina. La showgirl, che da tempo commenta i fatti principali della politica internazionale sui social, ha espresso il suo punto di vista sull'episodio che ha catturato l'attenzione globale: “Da Americana trovo disgustoso che un pagliaccio travestito da presidente venga nell'Oval Office a dire quello che l'America ‘sentirà’ nel futuro. Non voglio più che un solo centesimo dei tax payers Americani finisca nelle tasche di quest'uomo. Non voglio più che una sola vita Ucraina sia sacrificata con la complicità del mio paese per la stupidità di questo dittatore. Se gli europei, e gli Italiani con loro, vogliono continuare a sacrificare sanità pubblica, pensioni, il loro welfare e il futuro dei loro figli per un pazzo, lo facciano da soli. Good luck with that!”. Negli ultimi in anni in particolare il tema Covid e vaccini ha fatto spesso salire Parisi, che ora abita ad Hong Kong, alla luce della ribalta.