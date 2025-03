Trump-Zelensky, con chi stanno i social: i dati clamorosi dello scontro

01 marzo 2025 a

a

a

Con chi stanno i social, con Voldymyr Zelensky o con Donald Trump? Difficile dirlo, quel che è certo è che la forza e l'impatto delle piattaforme nella costruzione dlel'opinione pubblica dovrebbero far riflettere noi e i leader stessi. A misurare quanto accaduto in rete dopo lo scontro clamoroso tra il presidente Usa e il leader ucraino nello Studio Ovale della Casa Bianca è lo studio Instant Mood di Arcadia.

"Il numero strabordante di interazioni digitali (141 milioni), così come la crescita vertiginosa dei nuovi follower degli account dei due leader (+500 mila), confermano ancora una volta lo strapotere dei social media e quanto il presidio responsabile degli eco-sistemi mediatici diventi fondamentale per gli equilibri geo-politici e delle architetture democratiche", scrive Domenico Giordano nel report.

Video su questo argomento Scontro liberatorio Trump-Zelensky: finalmente una rottura della narrazione noiosa sulla guerra

Dal 28 febbraio al 1° marzo l’account Instagram di Zelensky incassa circa 80mila nuovi follower e quello X di 288mila. "In molti, giustamente, stanno commentando le parole e le posture del presidente Donald Trump e quelle di Volodymyr Zelensky, ma in pochi guardano alla politica dell’audience", fa notare Giordano. "Il potere del medium è oggi il potere di parlare al mondo, di farlo in real time e senza alcun filtro o mediazione, per la prima volta della storia, solo grazie alle piattaforme di social media. Per questo le parole pronunciate ieri dai due leader assumono il valore che gli stiamo dando tutti. Il mezzo (il suo governo e l'educazione alla gestione del suo potere) sono paradossalmente più importanti delle loro parole". A dimostrazione dell'impatto di quanto accaduto in diretta mondiale, le keyword Trump e Zelensky in meno di 24 ore hanno fatto registrare online 141 milioni di interazioni.