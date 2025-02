Gene Hackman, l'avvelenamento da monossido di carbonio è una pista. Le novità sull'ipotesi omicidio

28 febbraio 2025 a

La misteriosa morte di Gene Hackman, 95 anni, di sua moglie Betsy Arakawa, 63 anni, e di uno dei loro tre cani, definita dalla polizia «sospetta», ha spinto l’ufficio dello sceriffo di Santa Fe, nel Nuovo Messico, ha continuare le indagini in ogni direzione e ora le autorità che contribuiscono all’inchiesta hanno confermato che non si esclude neppure l’ipotesi dell’avvelenamento da monossido di carbonio. I vigili del fuoco di Santa Fe hanno parlato con «Today» affermando che, sebbene i loro contatori non abbiano rilevato nulla di anomalo durante le ricerche nella casa dell’attore, ciò non significa che l’avvelenamento da monossido di carbonio sia da escludere, soprattutto perché i corpi potrebbero essere stati lì per giorni o addirittura settimane.

Un portavoce della caserma locale dei pompieri, ha sottolineato che la casa della star di Hollywood era dotata di un impianto a gas naturale e una perdita potrebbe essersi dissipata quando i loro corpi sono stati scoperti. Le autorità non escludono del tutto l’ipotesi di un omicidio, anche se le prove a sostegno sono poche, e non sarebbero emerse da un primo esame dall’autopsia condotta dal medico legale incaricato dallo sceriffo della contea di Santa Fe. Al vaglio degli inquirenti anche le ipotesi di suicidio.

Gli investigatori sentiti dal sito Tmz hanno affermato che il rapporto tossicologico - che potrebbe richiedere fino a 3 mesi - sarà fondamentale per determinare le cause della loro morte e guidare le indagini. Ma per quanto riguarda l’avvelenamento da monossido di carbonio, la famiglia di Gene Hackman è fermamente convinta che sia la causa. Questo è ciò che la figlia Elizabeth Haackman ha detto giovedì, e l’altra figlia, Leslie, ha fatto lo stesso il giorno dopo, insistendo sul fatto che nonostante i 95 anni il padre era in ottima salute.