Gene Hackman, i 5 film imperdibili e il "caso" Frankenstein Junior

Lutto nel cinema per la scomparsa di Gene Hackman a 95 anni, trovato morto assieme alla moglie Betsy Arakawa (63) e al cane nella loro casa di Santa Fe (New Messico). Un gigante di Hollywood che scompare a pochi giorni dalla Notte degli Oscar, dove aveva trionfato due volte: nel 1972 per "Il braccio violento della legge" (miglior attore protagonista) e nel 1993 per "Gli spietati" (miglior attore non protagonista). Oltre alle prestigiose statuette, Hackman ha vinto anche due Bafta, quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera nel 2003) e uno Screen Actors Guild Award. Nelle foto sopra una scena di "Colpo vincente" (Hoosier) pellicola del 1986.

Ecco cinque dei suoi film da non perdere:

1. "Il braccio violento della legge" (The French Connection, 1971) – Iconico poliziesco che gli valse l'Oscar come Miglior attore per il ruolo del detective Popeye Doyle, un duro che ha fatto scuola nel cinema Usa.

2. "Gli spietati" (Unforgiven, 1992) – Western di Clint Eastwood in cui Hackman interpreta il crudele sceriffo Little Bill Daggett, ruolo che gli fece vincere l'Oscar come Miglior attore non protagonista.

3. "Mississippi Burning - Le radici dell'odio" (Mississippi Burning, 1988) – Thriller drammatico basato su eventi reali, dove Hackman è un agente dell'FBI che indaga su un caso di diritti civili nel profondo Sud degli Stati Uniti.

4. "Superman" (1978) e i suoi sequel – Hackman ha interpretato il leggendario villain Lex Luthor nei primi film di Superman con Christopher Reeve.

5. "I Tenenbaum" (The Royal Tenenbaums, 2001) – Commedia agrodolce e surreale di Wes Anderson, in cui Hackman è il patriarca della disfunzionale famiglia Tenenbaum, uno dei suoi ultimi e più apprezzati ruoli.

Una menzione speciale la merita un personaggio più leggero, come l’eremita cieco Abelardo in "Frankenstein Junior" (Young Frankenstein, 1974), una delle più celebri commedie della storia del cinema, diretta da Mel Brooks e interpretata da Gene Wilder, parodia dei film di genere horror e del mistero.