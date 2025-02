Gene Hackman, la verità dello sceriffo: "Erano morti da giorni"

28 febbraio 2025 a

Il premio Oscar Gene Hackman, la moglie e uno dei loro cani erano apparentemente morti da un po' di tempo prima che un addetto alla manutenzione scoprisse, mercoledì scorso, i loro corpi nella casa della coppia a Santa Fe, nel New Mexico. Lo hanno riferito gli investigatori. Denise Avila, portavoce dell’ufficio dello sceriffo, ha detto che non c’erano indicazioni che fossero stati colpiti o che avessero ferite che indicassero un atto criminale. Ma gli investigatori dell’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe hanno scritto in un mandato di perquisizione che gli investigatori pensavano che le morti fossero «di natura abbastanza sospetta da richiedere una ricerca e un’indagine approfondita». Hackman, 95 anni, era in un ingresso e la moglie 65enne, Betsy Arakawa, era sdraiata sul lato destro in bagno. Una stufa elettrica era accanto alla sua testa e potrebbe essere la causa della sua caduta a terra. La New Mexico Gas Co. ha testato le condutture del gas dentro e intorno alla casa dopo che i corpi sono stati scoperti. Al momento, non ha trovato segni particolari e il dipartimento dei vigili del fuoco non ha trovato segni di una perdita di monossido di carbonio o di avvelenamento. Un detective ha scritto che non c’erano segni evidenti di una perdita di gas, ma ha osservato che le persone esposte a perdite di gas o monossido di carbonio potrebbero non mostrare segni di avvelenamento. L’ufficio dello sceriffo ha pianificato una conferenza stampa per fornire aggiornamenti sul caso.

Hackman è stato tra gli attori più affermati della sua generazione, interpretando cattivi, eroi e antieroi in decine di drammi, commedie e film d’azione dagli anni ’60 fino al suo ritiro nei primi anni 2000. «Era amato e ammirato da milioni di persone in tutto il mondo per la sua brillante carriera di attore, ma per noi è sempre stato solo papà e nonno. Ci mancherà moltissimo e siamo devastati dalla perdita», hanno dichiarato le sue figlie e la nipote in una dichiarazione fatta giovedì. Un addetto alla manutenzione ha riferito che la porta d’ingresso della casa era aperta quando è arrivato per svolgere lavori di routine mercoledì e ha chiamato la polizia dopo aver trovato i corpi. Ma in una chiamata al 911, l’addetto alla manutenzione ha affermato di non essere riuscito a entrare quando l’operatore ha chiesto se le persone in casa respiravano. «Non ne ho idea», ha detto il custode. «Non sono dentro casa. È chiusa. È bloccata. Non posso entrare. Ma vedo che è sdraiata sul pavimento dalla finestra». Lui e un altro lavoratore hanno poi detto alle autorità che vedevano raramente i proprietari di casa e che il loro ultimo contatto con loro era stato circa due settimane fa. Hackman sembrava essere caduto, ha osservato un vice. C’era un bastone lì vicino. Il pastore tedesco morto è stato trovato in un ripostiglio del bagno vicino ad Arakawa, ha detto la polizia. Lo sceriffo della contea di Santa Fe Adan Mendoza ha detto durante una conferenza stampa non correlata giovedì che il cane è stato trovato nella cuccia. «Non c’erano indicazioni di una lotta», ha detto Mendoza. «Non c’erano indicazioni di qualcosa che mancasse dalla casa o che fosse stato toccato, sai, questo sarebbe stata un’indicazione che c’era stato un crimine.». I risultati delle autopsie condotte su entrambi i corpi non sono ancora disponibili, hanno affermato gli ufficiali dello sceriffo, osservando che sono in attesa dei risultati dei test tossicologici e del monossido di carbonio.