Michelle Trachtenberg, choc per la scomparsa di Gossip Girl: il post commovente di Blake Lively

La notizia della morte di Michelle Trachtenberg, avvenuta all'età di 39 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo a livello internazionale. L'attrice era famosa per la GenZ specialmente per i suoi ruoli nelle serie “Gossip Girl” e “Buffy l'ammazzavampiri”. Così, senza una spiegazione apparente, Michelle, o forse sarebbe meglio chiamarla ‘Georgina’, è stata trovata ieri senza vita nel suo appartamento a New York. Le cause della morte rimangono ignote per il momento: l’unico reale fatto riconducibile al decesso riguarda la situazione di salute dell’attrice, che aveva affrontato un trapianto di fegato circa un anno fa.

Tra lo shock generale, spuntano le parole commoventi di vip che la ricordano malinconicamente. In particolare Blake Lively, che ha recitato al fianco di Michelle in ‘Gossip Girl’, ha pubblicato una foto del loro primo incontro nelle sue storie Ig. "Questo è il primo giorno in cui ho incontrato Michelle. Lei era elettrica, sapevi quando entrava in una stanza perché cambiavano le vibrazioni. Tutto ciò che faceva, lo faceva al 200%". Blake ha voluto fare un omaggio alla personalità solare ed esuberante di Michelle, descrivendola come una persona che "rideva a crepapelle alle battute di qualcuno, teneva molto al suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa famiglia, era leale con i suoi amici e coraggiosa con chi amava, era grande e audace e sempre se stessa".

In aggiunta, Blake ha menzionato nella sua dedica anche un dettaglio personale dell’attrice: “Aveva sempre un delizioso lipgloss al profumo di caramello”. E poi il rimorso, da parte della Lively, di non aver più incontrato Michelle negli ultimi anni. "Si dà per scontata la possibilità di rivedere un vecchio amico” ha detto, “Che il lavoro e l’enorme cuore di Michelle siano ricordati da coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere il suo fuoco”, ha concluso l’attrice.

Tuttavia, tra le dediche strappalacrime ed i ricordi dei vip sulla meravigliosa personalità di Michelle, una soltanto è la domanda che tutto il mondo si sta ponendo: quale sarà la causa di un decesso così precoce?