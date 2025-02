Gene Hackman, la moglie e il cane trovati morti. Giallo hollywoodiano a Santa Fe

27 febbraio 2025 a

a

a

Il famoso attore americano Gene Hackman e la moglie, la pianista Betsy Arakawa, sono stati trovati morti nella loro casa a Santa Fe, nel New Mexico. Lo riferisce il New York Post che cita fonti della polizia locale. Anche il cane della coppia sarebbe stato trovato senza vita. Il corpo di Hackman, 95 anni, di Arakawa, 63 anni di cui 34 al fianco dell’attore, e del loro animale domestico sono stati trovati ieri pomeriggio. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha riferito che non sono stati trovati segni di effrazione nella villa e i media Usa riportano che non viene ipotizzato al momento l'omicidio. Diverse le piste investigative che restano aperte.

Hackman è stato uno dei volti più amati del cinema di Hollywood, due volte premio Oscar e vincitore di quattro Golden Globe, indimenticato protagonista, tra l’altro, di "Bonnie and Clyde" e dei "Tenenbaums". Era nato a San Bernardino (California) il 30 gennaio 1930, è stato una delle star statunitensi più attive dalla metà degli anni Sessanta Roma. Nella sua carriera ha vinto due Oscar: nel 1972 come migliore attore per "Il braccio violento della legge" di William Friedkin e nel 1993 come miglior attore non protagonista per "Gli spietati" di Clint Eastwood. Ha vinto l’Orso d’argento a Berlino nel 1989 come miglior attore per "Mississippi burning - Le radici dell’odio" diretto da Alan Parker, oltre a quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera) e due Bafta. Frequentemente utilizzato dal cinema hollywoodiano in ruoli negativi o ambigui, Hackman ha saputo dar vita negli anni a uno stile di recitazione che unisce un’estrema precisione nella costruzione del personaggio a un’istintività nervosa, con violenti sfoghi alternati a rabbia implosa. Lo caratterizzano fortemente lo sguardo che lascia affiorare continuamente le emozioni e i cambiamenti di umore dei suoi personaggi, i tratti duri del volto, nonché la fisicità adatta soprattutto ai film d’azione.