Afd, Boschi tira fuori la foto di Weidel con la compagna: scontro con Vannacci da Giletti

L'exploit di Alternative für Deutschland nelle elezioni federali in Germnia fa discutere. La destra tedesca ha superato il 20 per cento dei consensi, ma in tutta probabilità sarà tenuta fuori dal governo a base Cdu e Spd che Merz sta costruendo. Se ne parla nella puntata di lunedì 24 febbraio de Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai3, con due ospiti dalle visioni politiche opposte. Parliamo del generale Roberto Vannacci, della Lega, e Maria Elena Boschi di Italia Viva.

Sulle critiche di nazismo alla forza politica di Alice Weidel l'eurodeputato osserva che "il programma politico di AfD, che credo che in pochi abbiano visto, ricalca il programma della stragrande maggioranza dei partiti sovranisti europei. Quindi non ci sono grosse differenze ideologiche e politiche con i partiti sovranisti europei". Di opinione opposta Boschi con i due che ribattono colpo su colpo alle argomentazioni dell'interlocutore. Non mancano scintille dialettiche, come quando l'esponente renziana afferma che il generale soffre di essere interrotto da una donna.

Ora Alice dialoghi con Giorgia e Marine

La discussione si scalda quando si parla di immigrazione. "In questi primi due mesi il governo Meloni ha fatto arrivare più immigrati dell'anno scorso", premette Boschi che attacca: "A Vannacci deve piacere l'idea di dio, patria, famiglia di AfD, no?". E a quel punto tira fuori la foto della "first lady della Germania se avesse vinto AfD, cioè se avesse vinto la candidata di Vannacci", afferma Boschi mostrando la foto di Alice Weidel con la compagna srilankese: la coppia vive in Svizzera e ha due figli.

"Generale, questo come l'ammette?", chiede. "La dottoressa Boschi non ha letto il mio libro. Io ho sempre detto che gli orientamenti sessuali fanno parte dei gusti personali"; afferma Vanncci. "ognuno fa quello che vuole. Quindi, se la signora Weidel ha i gusti diversi dai miei, è liberissima di fare quello che vuole. Invece, mi dà fastidio quando questi gusti si trasformano in prevaricazione nei confronti della maggioranza, in esibizionismo, in ideologia di genere da insegnare a scuola. Questo mi dà estremamente fastidio".

La discussione continua con l'esponente di Iv punta il dito contro chi fa "virtù pubblica e vizio privato", e il leghista che ribatte che "non c'è differenza tra vita pubblica e vita privata. C'è differenza tra democrazia e imposizione. Io non voglio che vengano imposte determinate lezioni di ideologia di genere ai miei figli". Il tutto mentre scoppia la polemica su quanti a sinistra per sottolineare la presunta ipocrisia si riferiscono alle leader dell'AfD come a una "lesbica sposata a una srilankese". Difficile pensare a tali forme espressive usate ei confronti di esponenti dell'opposizione...