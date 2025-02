Un giorno da pecora, Gualtieri chiede scusa a Tony Effe: cosa suona con la chitarra

24 febbraio 2025 a

Gualtieri chiede scusa a Tony Effe., Per l'ennesima volta. E, per farsi perdonare, suona con la chitarra "Damme na mano". Con Tony Effe «io mi sono già scusato, e ho detto che mi dispiaceva molto. Sarà al Circo Massimo questa estate: tutti devono essere liberi di fare i concerti». Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel suo intervento nella trasmissione di Rai Radio 1 «Un Giorno da Pecora» che torna sul concerto di Capodanno «pagato da Roma Capitale»; il sindaco poi ha suonato in diretta con una chitarra «Damme ’na mano», la canzone portata a Sanremo dal trapper capitolino.

Poi la battuta sulla costruzione del nuovo stadio della Roma. «Lo stadio si fa, in tempi non biblici. Ormai ci siamo. Nel secondo mandato da sindaco conto di vedere una partita della Roma nel nuovo stadio. Per il centenario dell’As Roma nel 2027 non è possibile. Stiamo lavorando dell’ipotesi di finire lo stadio nel 2028. Dipende tutto dal progetto definitivo che verrà presentato». Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel suo intervento nella trasmissione di Rai Radio 1 «Un Giorno da Pecora».