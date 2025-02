Meteo, maltempo marcatissimo e calo delle temperature. Sottocorona e la coda invernale

24 febbraio 2025 a

È l’ultima settimana di febbraio: reggerà il tempo ben lontano dal freddo invernale e da piogge pesanti? Sembra proprio di no, almeno secondo Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che dà un quadro generale della situazione e che descrive questo cambiamento: “La presenza ingombrante nell’immagine da satellite di questa perturbazione che viene dall’Atlantico, ne abbiamo viste anche molte arrivare ai confini del continente europeo poi lì fermarsi perché l'altra pressione che c'era sull'Europa impediva l’ingresso, questa invece è entrata già sulla penisola Iberica e su tutta la parte occidentale del continente. Sull’Italia ancora quelle nuvole in prevalenza deboli”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 24 febbraio, ci dà delle piogge al momento appena deboli, si potrebbero rinforzare un poco nel corso della giornata sulla Liguria di Levante e sull'alta Toscana e poi presentarsi in maniera molto isolata quelle moderate, quelle deboli ci possono essere, anche su alcune zone del centro e del sud. Però questa situazione è un po' il preludio di un cambiamento. Nella giornata di domani, martedì 25 febbraio, queste piogge moderate o nevicate moderate, perché parliamo anche dell'arco alpino, queste precipitazioni moderate prendono parte del nord appunto, prendono la Liguria, la Toscana, l’Umbria, tutte le regioni centro meridionali, zone interne versante tirrenico. Perché i venti sono occidentali quindi il versante occidentale è quello che risente di più dei fenomeni, meno sul versante adriatico. Però nella giornata di mercoledì 26 febbraio c'è il peggioramento vero e proprio che già comincia in giornata a lasciare le zone di nord ovest, sulla Toscana e sull’Emilia Romagna sono precipitazioni molto intense, è maltempo forte, quindi il peggioramento è marcatissimo. Sennò sono fenomeni moderati sul resto del centro, si ripresentano forti tra Lazio e Campania, al sud e Sardegna ancora moderati. Questa situazione dovrebbe comunque passare abbastanza rapidamente, vedremo se basterà un altro giorno oltre mercoledì”.

Sottocorona infine posa lo sguardo sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sono valori tutto sommato discreti, anche per quello che riguarda il nord, che è spesso rimasto al di sotto dei 10 gradi, qui siamo almeno sui 12, un pochino di più sulle Isole maggiori, però sono temperature sicuramente non basse. La tendenza nelle prossime 24 ore, cioè per domani, è anche ancora non ci sono diminuzioni sensibili, qualcuna si affaccia col peggioramento del tempo, ovviamente le massime sicuramente scenderanno, però domani tutto sommato qualche leggero calo al nord, addirittura qualche aumento sulle zone del centro, qualche diminuzione sulle Isole. Insomma non ci sono diciamo sbalzi fra oggi e domani, poi un certo calo in settimana sicuramente c’è”.