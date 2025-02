Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 24 febbraio: tutti i segni

24 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 24 febbraio 2025.

Ariete

La settimana inizia con una Luna svogliata, che rende pesante l’atmosfera nell’ambiente di lavoro, ma sarà proprio la Luna ad aiutarvi a concludere bene le iniziative già impostate. Non vi dovete fermare, questa Luna significa incomprensioni vivaci e scontri verbali con i rappresentanti del vostro ambiente. L’esito della giornata dipende tutto dalla capacità di intermediare tra le parti in conflitto. Si consiglia un’alimentazione sana.

Toro

Fortissima per voi questa Luna, aumenta l’intraprendenza e stimola il bisogno di movimento, favorisce determinazione in ogni campo. Riuscita nelle finanze. Di sicuro ci sarà un’apertura il prossimo weekend con l’evento della Luna nuova in Pesci. Sistemate al più presto questioni di soldi con i fratelli. Profonda complicità in amore, lui e lei si capiscono con uno sguardo, possiamo dire che si manifesta sintonia perfetta tra le due anime.

Gemelli

Situazione instabile nell’ambiente professionale, qualche fastidio nella salute, consigliamo di fare pochi programmi ma studiati a fondo e precisi in ogni dettaglio - l’impressione che potreste suscitare è di essere superficiali. Dovete analizzare molto bene i soci, i collaboratori, osservare i superiori, perché c’è qualcuno che vi potrebbe ingannare. Cosi dice Nettuno che chiama l’attenzione anche sulla salute. Sera da dedicare ai giochi d’amore.

Cancro

Solo come informazione segnaliamo alcuni disturbi legati alla Luna in Capricorno: scarsa comprensione per i problemi femminili, incoerenza, soci prepotenti, articolazioni, dolori alle ginocchia, carte legali… Perché la Luna in questo segno è in “esilio”, come succede al vostro amore in questo periodo instabile e alternante. P.S. Ma non è male l’esilio se vi trovate all’estero.

Leone

È buona regola controllare la salute ogni qualvolta la Luna passa in Capricorno, segno per voi importante anche per il lavoro e il successo in affari. Potete realizzare subito oggi ma se possiamo suggerirvi una Luna ancora più forte e positiva vi rimandiamo alla Luna nuova in Pesci il 28 e l’1. Sarà perfetta per ogni rinnovamento che intendete apportare nel privato e lavoro, che deve ripartire da un altro binario. Venere è così dolce, lasciate che affiori la vostra umanità.

Vergine

Esaurito il repertorio di frasi fatte, adesso bisogna trovare nuove idee per trovare anche parole nuove, e non solo nel lavoro. Donne e uomini di successo, anche voi vivete in maniera nervosa questo periodo dominato dai Pesci, segno che non può darvi quella sicurezza e quella approvazione immediata a cui siete abituati. La base comunque è stabile, però Mercurio vi blocca fino a lunedì 3 marzo. Proseguite le eventuali cure mediche. In amore va meglio del previsto.

Bilancia

Siete in conflitto più con voi stessi che con gli altri. Questa quasi ossessione degli aspetti inconsci del proprio io, non vi permette di vedere quello che c’è intorno a voi. Luna fredda suggerisce una fuga dalle riunioni, così domani sarete nuovamente perfetti. Problemi con il sesso opposto, diciamolo anzi chiaro: con la moglie, con il marito. Chiaritevi le idee, inseguite sempre l’amore.

Scorpione

Mimosa profumata per il vostro amore. Anche oggi il vostro segno esce bene dal quadro astrale. Conviene sollecitare persone che vi servono per lavoro, affari. Potete anche accettare nuovi impegni, in previsione del prossimo Mercurio in Ariete, dal 3. Marte vi nutre di nuova energia, un brivido caldo in amore, ma non si capisce ancora chi è la persona che ve lo provoca. Slancio romantico anche, ben tornata poesia!

Sagittario

Nervi ancora scossi, ma oggi è in azione la Luna nel campo dei soldi, riceverete buone notizie entro il 27. La vostra insistenza sulle questioni pratiche annoia anche chi è follemente innamorato di voi. Amore, appunto. Tornate a cercarlo, ad inseguirlo questo amore, se siete soli. Avete Venere in Ariete che arriva dove voi volete, un cambiamento farà funzionare meglio anche il matrimonio. Restauri in casa.

Capricorno

Bisogna guardarsi dall’impulsività, quando Luna nel segno si scontra con Marte e Venere, due quadrature che non rendono facile il dialogo con le persone vicine e sono insidiose per la salute, talvolta causano anche incidenti. Le stelle vogliono anche un po’ di evasione, un breve viaggio, un cambiamento nella vita domestica. Ricostruite il vostro bel nido d’amore. Le donne hanno più possibilità degli uomini di vivere un giorno piacevole.

Acquario

Oggi Luna transita in Capricorno domani alle 5:24 entra nel vostro segno e così potrete organizzare il vostro Carnevale. Anche con una maschera sul viso la gente vi riconoscerà dagli occhi che lanciano fiamme di passione. Le prime esperienze dei giovani lasciano un segno positivo, voi adulti ritornerete giovani. Sono in arrivo risultati, risposte, ma sarà necessaria anche qualche modifica riguardo alle iniziative avviate in gennaio.

Pesci

Sono come tu mi vuoi. Ogni giorno che passa le stelle migliorano, oggi siete gratificati ancora da una grande Luna in Capricorno, positiva per tutte le informazioni che state cercando in questo momento, professionali o di affari, o notizie di persone care che si trovano lontano. Nettuno vi rende gentili, affettuosi e generosi, molto affascinanti. Siete un tipo che va di moda in questo periodo.