Meteo, Giuliacci: "Peggioramento deciso". Dove torna la pioggia

23 febbraio 2025 a

Ancora una svolta del meteo. La settimana che inizia lunedì 24 febbraio sarà segnata da un peggioramento del tempo, spiega il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni del tempo. Ebbene, ci aspetta "un periodo decisamente più piovoso di quello vissuto negli ultimi giorni", scrive l'esperto su MeteoGiuliacci . Alla base del peggioramento c'è una perturbazione atlantica che, seppur non di grande intensità, è destinata a portare le nuvole in buona parte dell'Italia. Previste anche piogge, deboli e intermittenti, su tutto il Centro, su Levante Ligure e Appennino Emiliano, su Campania, Basilicata e Puglia al Sud.

Con nubi e pioggia torna anche la neve in questi ultimi sprazzi di inverno? Deboli nevicate sono possibili "sulle vette più alte dell'Appennino Settentrionale", spiega Giuliacci, ma in genere le temperature non subiranno un crollo, anzi "rimarranno al di sopra della norma" in buona parte della Penisola. Quanto durerà questa situazione meteo? Giuliacci fa sapere che una seconda perturbazione, più intensa, arriverà sull'Italia tra martedì 25 e giovedì 27, con una sterzata più decisa verso il maltempo.