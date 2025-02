4 di sera, Pasquino rivela il progetto di Trump: "Cosa vuole fare in Europa"

24 febbraio 2025 a

La strategia di Donald Trump in Ucraina viene svelata dalle parole di Gianfranco Pasquino, docente di Scienza politica. Se ne parla nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 24 febbraio su Rete4.

Gianfranco Pasquino: "Trump sta cercando di smembrare l'Unione Europea"

Ne stiamo parlando a #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity

Trump non ha nessun interesse che ci sia un'Europa forte. Sta cercando di smembrare l'Unione europea. Se ciascuno Stato contratta con Trump, ciascuno Stato europeo è inevitabilmente debole. E' illusorio pensare che un leader, per quanto capace e solido e consapevole dei problemi, possa far cambiare idea a Trump