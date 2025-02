4disera, Sallusti svela la strategia di Meloni: "Perché tace sull'Ucraina"

18 febbraio 2025 a

a

a

In questi giorni i riflettori sono puntati sull'Ucraina e sulle relative trattative di pace. In molti si chiedono quale sarà la posizione ufficiale del governo italiano sui negoziati in corso a Riad. Se ne parla durante la trasmissione "4 di sera" in onda il 18 febbraio su Rete4. in collegamento c'era il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che ha rivelato cosa si nasconde dietro la strategia attendista della premier.

"Se questa è l'Europa preferisco non vederla". Cerno smonta il vertice di Parigi

"Meloni giustamente tace sul tema perché ancora non si sa quali sono le posizioni. In tutto questo baillame non si è ancora capito quale sarà il punto di caduta della trattativa di pace e se ci sarà una trattativa di pace. Russi e americani si sono visti in un territorio neutro. Nelle logiche diplomatiche, per la Russia l'Europa è una parte in causa. Non è entrata in guerra ma ha contribuito ad armare l'Ucraina quindi è una parte in gioco. Per definizione una trattativa di pace si fa in territorio neutro, non si fa in Europa che è parte in causa. Quindi quello che sta succedendo oggi segue le regole. Se il punto di caduta sarà che Trump regala l'Ucraina ai russi, Giorgia Meloni prenderà una posizione, se Trump convince Putin e Zelensky a trovare una pace giusta soprattutto per Zelensky, la Meloni applaudirà Trump. Il problema è che non sappiamo ancora di cosa stiamo parlando".