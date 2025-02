4 di sera, Federico Rampini smaschera gli Stati Uniti: "Siamo in piena crisi"

16 febbraio 2025 a

a

a

Tavoli della pace, gli Stati Uniti non vogliono l'Europa Se ne parla nel corso della puntata di 4 di sera in onda su Rete4 il 16 febbraio. In collegamento c'è Federico Rampini che sottolinea la periodicità di queste crisi transatlantiche.

Bentornati a #4disera Weekend!



Gli Usa non vogliono l'Europa al tavolo della pace, Federico Rampini: "Siamo nel bel mezzo di una crisi pic.twitter.com/zbwJav7Lkc — 4 di sera (@4disera) February 16, 2025

"Siamo nel bel mezzo di una crisi. Non è una cosa nuovissima. La storia delle crisi nei rapporti transatlantici è lunga. Dalla seconda guerra mondiale in poi è stato sempre un matrimonio con momenti burrascosi e di tensione e questo è uno di quelli.