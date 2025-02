Meteo, “non si vedevano da molte settimane...”. Cosa stupisce Sottocorona

21 febbraio 2025 a

Che tempo c’è da aspettarsi nei prossimi giorni? A svelare tutto è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che nel quotidiano appuntamento prima di Omnibus traccia prima un quadro generale della situazione meteo: “Sull’Italia ci sono sempre quelle nuvole di scarsa consistenza, però una cosa abbastanza curiosa è che quello stesso tipo di nuvole che abbiamo visto spesso sui nostri cieli sono molto estese anche sul Mediterraneo occidentale, verso la zona delle Baleari. Quindi giornata che non minaccia molte piogge tutto sommato, anche perché quella perturbazione che abbiamo visto lontano sta lì, non si non si muove”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno nello specifico: “Oggi, venerdì 21 febbraio, in Sicilia in maniera isolata ci sono piogge moderate. Sennò sono molto deboli. Un po' di grigio sulle zone del centro, torna qualche pioviggine anche al nord che invece ieri aveva avuto qualche bella schiarita. Non è sostanzialmente un segno di un peggioramento il fatto che tornino queste deboli piogge, perché ci sono anche le schiarite al sud. E nella giornata di domani, sabato 22 febbraio, c’è sicuramente qualche pioggia in più fra Liguria, Appennino settentrionale, Appennino Tosco-Emiliano, Alta Toscana, c’è qualche pioggia moderata. Sulle altre zone continua a esserci la possibilità di qualche pioggia un po' consistente, ma in maniera molto isolata in Sicilia, e sennò quel solito tempo un poco grigio, tutto sommato oltre questo non c’è. E soprattutto nella giornata di domenica 23 febbraio scompare questa zona al nord di piogge moderate, quindi non era l'inizio di un peggioramento, era una piccola fase, invece che essere pioviggini sono piogge deboli. Però nella giornata di domenica anche al sud di piogge e pioviggini ce ne sono ben poche. Insomma resta un tempo un po' grigio, il tempo di alta pressione invernale”.

Infine Sottocorona si concentra sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In leggero aumento, sulle zone di pianura del Nord ricompaiono temperature intorno ai 10 gradi che non si vedevano da parecchie settimane, un poco più alte sui versanti tirrenici. Ma soprattutto vediamo la tendenza nelle prossime 24 ore e c’è qualche leggera aumento sull’Emilia-Romagna sennò sul nord oggi magari sale un po' ma si ferma. Qualche leggera diminuzione va attesa sulle zone del medio versante tirrenico, in leggera ripresa soltanto sul versante adriatico, che nei giorni scorsi era rimasto un po' indietro come temperature”.