Meteo, Giuliacci avverte: "Giornate più miti ma...". Quando è prevista la svolta

20 febbraio 2025 a

a

a

Il "freddo pungente" che ha caratterizzato la prima parte della settimana "è destinato a smorzarsi gradualmente, con l'arrivo di correnti più miti che nei prossimi giorni riporteranno quasi dappertutto le temperature nella norma o leggermente al di sopra". Il weekend in arrivo porterà infatti "giornate più miti". Parola del colonnello Mario Giuliacci. Non mancherà, però, "qualche pioggia e nevicata". Ombrelli a portata di mano, quindi, anche se il peggioramento in arrivo sarà di "moderata intensità".

"Più di un'ondata di freddo". Giuliacci: ecco la data del colpo di coda dell'inverno