Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 21 febbraio: tutti i segni

Branko 21 febbraio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 21 febbraio 2025

Ariete

Le stelle parlano il linguaggio del successo nel lavoro, nella professione, nelle finanze. C'è solo il pericolo di confusione, troppi pensieri, troppi progetti affollano la vostra mente. Vivete in uno stato di eccitazione, tutto vi interessa, tutto vi affascina, non avete paura del nuovo. Infatti, il vostro futuro è lassù, sulle alte montagne dove regna Venere, cominciate la scalata. Potete contare sulla Luna in Sagittario che apre davanti ai vostri occhi increduli possibilità mai viste.

Toro

Un successo annunciato. È possibile ricevere risposte alle domande inoltrate tempo addietro, ottenere scatti immediati nel lavoro e affari. La pagina professionale è oggi magnificamente protetta dalle stelle, ma è soprattutto il vostro atteggiamento positivo verso la vita che porta il successo. Forse sentite la mancanza di un influsso più diretto di Venere, per questo qualche volta perdete pazienza anche nei rapporti affettivi. Ma nessuno vi porterà via l’amore!

Gemelli

Faticosa partenza. I rapporti con superiori, autorità, ma anche con i collaboratori non sono facili. Perché voi siete sempre in anticipo sugli altri e questo crea problemi nelle relazioni professionali e personali. Solo quando vi sentite pienamente autonomi, voi date il massimo. Adesso, con Luna in opposizione e la quaterna delle forze cosmiche in Pesci, la perfezione non è possibile. Dovete credere di più alla potenza dell'amore, da cui deriva la forza per affrontare problemi accumulati.

Cancro

Non giocate in difesa, dovete attaccare! Specialmente nel settore lavorativo segnato oggi dalla perfetta Luna calante nella posizione giusta per gli affari. Eliminate chi senza troppi complimenti ostacola o disturba la vostra realizzazione. Anche la vita privata vi vede in prima linea, in famiglia e nel matrimonio dovete dare slancio e passione, seguire le necessità delle persone care. Può darsi che Venere in Ariete abbia bruciato qualche cuore, Marte però è con voi: brucia, ragazzo, brucia.

Leone

La mente razionale è molto vicina alle parti più nascoste di voi, incontri e conversazioni avranno un profondo effetto sulla vostra mente e stimolano cambiamenti nel vostro pensiero. Questo significa per voi ultimo quarto di Luna in Sagittario, forza positiva che si unisce alla armonia di altre stelle, prima di tutte la bella Venere che sta impazzendo per voi dall'Ariete. Vicino o lontano, la buona sorte vi segue in viaggio Marte è testimone della grande passione che vivrete in primavera.

Vergine

Il denaro potrebbe arrivare anche in forma di eredità (Venere in ottava casa) oppure come frutto del lavoro e degli investimenti fatti nel passato. Luna è anche oggi impegnativa in Sagittario, rende molto importante e per certi aspetti emblematica la vita familiare. Osservando la posizione del Sole in Pesci, sinonimo di autorità maschile, possiamo dedurre che c'è una qualche difficoltà nel rapporto con il padre o un superiore. L'amore salva? Chiedetelo a Saturno, risposta affermativa.

Bilancia

Solo perché non avete in questo periodo positivi Venere e Marte, non significa che vi manchi l'amore, e nemmeno il desiderio, ci sarebbero anche occasioni di nuove conquiste quando la Luna si mostra particolarmente generosa, ma in ogni caso prevalgono nel vostro oroscopo aspetti materiali: affari, lavoro, studio, carriera. Tanti vorrebbero avere adesso le possibilità che avete voi. Il nuovo che nascerà è totalmente fuori da quello che è stato il vostro mondo finora. Rimettetevi in forze, salute fragile.

Scorpione

Il giorno richiede grande senso della realtà e concretezza, fidatevi solo di quello che potete toccare con le vostre mani, gli imprevisti sono sempre in agguato. Luna attivissima nel settore dei soldi, Mercurio è denaro contante e transita a vostro completo favore nel campo della fortuna, Venere stessa e più orientata al guadagno che non ai giochi di amore. Conclusione: dedicate questo venerdì esclusivamente a quelli che sono i vostri interessi personali, o che lo potrebbero diventare.

Sagittario

Luna ultimo quarto provoca disorientamento. Chi è dotato di sconfinata fiducia in se stesso vive tre giorni di crisi, studiando i pro e contro della situazione. Sono i poeti che vibrano di sensazioni sbalorditive, lo scienziato trova una nuova formula, il giornalista sguazza nello scandalo… Le iniziative di lavoro sono coronate dal successo oppure in partenza bolle di sapone, meglio quindi non rischiare. Se avete un progetto a cui tenete molto, consigliamo di presentare tutto dopo il 2 marzo. In amore molto può ancora accadere, Venere c'è, ancora e sempre in Ariete.

Capricorno

Movimento molto positivo per il lavoro e la professione, di conseguenza anche per i guadagni, dovete soltanto cercare di agire più in velocità perché il 3 marzo Mercurio passa in Ariete. Cautela nella salute, via respiratorie infiammate. Penalizzati da Venere e Marte, i vostri occhi però raccontano di una speranza che arde nel cuore, ricordano un amore che avete trovato (perduto?) a Portofino… Dovreste frequentare posti di mare, il mare d'inverno non è mai banale.

Acquario

Questa Luna in Sagittario vi prende sotto braccio e vi guida con passo sicuro verso un nuovo successo nel lavoro è un improvviso aumento delle possibilità finanziarie. Se vi sentite bene fisicamente, sarete capaci di ottenere grandi cose entro marzo. Le stelle annunciano oggi stesso transiti di intensità spettacolare, ma ricordatevi di partire sempre dall'amore e di prendere tutto in nome dell'amore. Vivete le stagioni più belle della vostra vita, svegliatevi!

Pesci

Non abusate del cibo e nemmeno di farmaci fai da te, Nettuno sarà oggi e domani agitato per via del cambio della Luna in Sagittario, non indicata nemmeno per le operazioni finanziarie. Spostate le iniziative più importanti dopo il 22, quando inizierà un fortunato passaggio della stessa Luna dal Capricorno e fino alla Luna nuova nel vostro segno. Lieve esaurimento, sensibili ai virus. L'amore però è sempre magnifico, Marte spettacolare nel punto più erotico del vostro cielo.