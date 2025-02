Meghan Markle, guai in vista? "Ci ha copiato": chi la mette nel mirino

20 febbraio 2025 a

Guai in vista per Meghan Markle? L’immagine di "As Ever", il nuovo marchio di prodotti lifestyle da lei lanciato, è quasi identica allo stemma di Porreres, un piccolo comune spagnolo che conta cinquemila abitanti e che si trova sull’isola di Maiorca. La prima cittadina ha chiesto alla moglie del principe Harry di ritirarlo, accusandola di plagio. Il logo scelto da Meghan, che raffigura una palma affiancata da due uccelli, ricorda appunto quello di Porreres, che ha quasi sette secoli di storia. A cambiare, come è stato fatto notare, sono solamente i colori e qualche dettaglio. La sindaca del comune spagnolo, Xisca Mora, ha escluso azioni legali perché il Comune non può permettersi di pagarle, ma ha detto ai media iberici di voler entrare in contatto con Markle per spiegarle la situazione e farle cambiare l’immagine del suo marchio. In caso contrario, spera che la vicenda possa promuovere la cittadina e la sua tradizionale confettura di albicocche.

Intanto si torna a parlare di re Carlo e del secondogenito Harry. Per motivi di distanza geografica, ma anche per i rapporti un po' tesi, il sovrano non vede da parecchio tempo i nipotini Archie e Lilibet. Nonno premuroso, adesso il sovrano dovrà rinunciare a frequentare spesso anche i figli di William e Kate. Il motivo non è un nuovo dissidio familiare, ma dipende dalla sua salute: i medici, infatti, hanno consigliato a Charles, sempre in cura per il cancro, di allentare i ritmi lavorativi e di riposare. Da qui la sua scelta di trasferirsi dalla residenza londinese di Clarence House nella tenuta di Sandringham, nella contea di Norfolk. La vasta residenza privata del XVIII secolo di Charles a Sandringham è più che adatta a ospitare i bambini. Fra il 15 e il 23 febbraio, in concomitanza con le vacanze scolastiche, nei giardini della tenuta viene organizzata una serie di giochi di avventure. Ciò ha dato in passato al re la possibilità di legare con George, Charlotte e Louis.