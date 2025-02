Fuori dal coro, Mario Giordano esplode su Zelensky: "Ma quale eroe"

19 febbraio 2025 a

Donald Trump come promesso agli elettori che lo hanno portato alla Casa Bianca è intenzionato a trovare una soluzione per la guerra che da tre anni infiamma l'Europa. Ha iniziato il dialogo con Vladimir Putin, mentre è ai ferri corti con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Il tutto mentre l'Europa sta a guardare con il vertice, tardivo e inconcludente, messo su da Emmanuel Macon all'Eliseo. E proprio nei confronti del leader dell'Ucraina si rivolge Mario Giordano all'inizio della puntata di mercoledì 19 febbraio di Fuori dal coro, il programma di Rete 4.

"Ma certo che forse bisogna lavorare per la pace, è vero caro Zelensky? E non lavorare per continuare la guerra che ha distrutto il tuo paese. E per fare la pace bisogna trattare col nemico, bisogna concedere qualcosa", arringa il conduttore. "Adesso c'è la lite con Trump, si insulta, ma insomma noi abbiamo fatto di Zelensky un eroe della democrazia. Ed eroe della democrazia non è", tuona Giordano. "Bisogna trattare per arrivare alla pace. Si tratta col nemico, lo deve capire anche l'Europa", afferma il giornalista.

Ebbene, l'Ue. "L'Europa adesso è offesa, perché dice 'io non partecipo alle trattative'. Perché, chissà come mai, ma dov'eri in questi tre anni Europa? Dov'eri? L'Europa della pace dov'era? Lo dico io dov'era? A spendere 132 miliardi dei nostri soldi solo per fare la guerra", è l'"urlo" di Giordano che conclude: "Solo quello, mai fatto un'iniziativa di pace? La poteva fare? Non l'ha mai fatta. E adesso si trova lì, nel tinello di Putin, a giocare a tresette, in questi vertici inutili, dove prendono il tè" attacca riguardo al summit di Macron che "è fallito dimostrando la totale inutilità dell'Europa".