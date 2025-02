Tommy Cash, cortocircuito woke all'Eurovision: chiesta l'esclusione di Espresso Macchiato

20 febbraio 2025 a

a

a

Nella manifestazione più illuminata e woke del panorama musicale continentale, l'Eurovision Song Contest ovvero il vecchio Eurofestival che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio, scoppia il caso Tommy Cash. Il cantante ha vinto un concorso in Estonia ed è stato scelto per rappresentare il suo Paese con la sua "Espresso macchiato", un brano zeppo di stereotipi sugli italiani tra mafia, spaghetti e fiumi di caffè. Ebbene, il Codacons ha deciso di inviare un ricorso all’European Broadcasting Union (Ebu), organizzatore dell’Eurovision Song Contest, chiedendo l'esclusione del cantante estone. "Ferma restando la libertà di espressione artistica che deve caratterizzare eventi come l’Eurovision, non possiamo non sollevare dubbi circa l’opportunità di far partecipare in una gara seguitissima dal pubblico di tutto il mondo un brano che risulta offensivo per una pluralità di soggetti", spiega l'associazione di consumatori. "In queste ore infatti si stanno registrando numerose reazioni indignate da parte di cittadini e mass media circa il contenuto della canzone", si legge nella nota.

Il Codacons argomenta che la canzone ha un "testo contenente stereotipi sull’Italia e gli italiani, associati ai soliti cliché del caffè e degli spaghetti, ma soprattutto alla mafia e all’ostentazione del lusso, e che lascia passare il messaggio di un popolo legato a doppio nodo alla criminalità organizzata". Per questo, si legge nel comunicato, "giustamente, vanno contrastate le canzoni dei rapper con testi sessisti e offensivi verso le donne, ci si domanda se, in base allo stesso criterio, sia opportuno far partecipare all’Eurovision un brano che offende un Paese e una intera comunità, e che rischia di trasmettere messaggi errati che danneggiano la reputazione di una nazione e dei suoi abitanti". Pertanto, l’associazione chiede, col ricorso all’Ebu, "di valutare misure come l’eventuale esclusione della canzone ’Espresso Macchiato' dal prossimo Eurovision".

Ecco il testo "incriminato":

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato Corleo'

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella I’m Tomaso

Addicted to tobacco

Me like my coffee very importante

No time to talk mi scusi

My days are very busy

And i just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso no stresso

No need to be depresso

Da giorni la canzone divide i social e il caso è destinato a diventare politico. Il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio fa notare che il brano parla in "un italiano maccheronico di qualcuno che si è arricchito solo bevendo caffè e ’sudando come un mafioso'. Questo cantante dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente perbene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi". "Se c’è qualcuno che ha trovato il modo di fare soldi facili insultando e approfittando degli altri, questo è lui. È questa l’idea di fratellanza europea che hanno in mente gli organizzatori dell’Eurofestival? Spero proprio che gli impediscano di partecipare", tuona il leghista. La palla passa agli organizzatori di ESC 2025.