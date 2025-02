Ucraina, la teoria di Senaldi: "Da cosa dipende la fine della guerra"

19 febbraio 2025 a

Pietro Senaldi affronta il tema delle trattative in corso tra Stati Uniti e Russia per giungere alla pace in Ucraina. Se ne parla nel corso della trasmissione "Tagadà" in onda il 19 febbraio su Rete4. Senaldi

"In questo momento sta cercando di trattare con i russi perché se la guerra finisce dipende da Putin - spiega Senaldi - E sta cercando di compiacere i russi che vivono di propaganda. Putin fa dichiarazioni che si può rivendere in patria. E questo agevola la trattativa. Se penso al destino dell'Afghanistan, Libia, Iraq. Tutti questi popoli che dovevano essere liberati dagli americani e che sono stati mollati dall'oggi al domani, almeno Trump prima di mollare gli ucraini prova a occuparsene minimamente e questo mi sembra un grande passo in avanti rispetto a Biden o Obama