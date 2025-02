Ucraina, Capezzone inchioda Malpezzi: "Chi ha il record di accordi con Putin..."

19 febbraio 2025 a

Donald Trump ha sparigliato le carte negli sforzi per far terminare la guerra in Ucraina: il rpesidente Usa dialoga con Putin e scarica fragorosamente Zelensky. Una posizione divisiva ma pragmatica che fa indignare l'Europa, che in tre anni di conflitto non ha toccato palla, e le forze progressiste come in Italia il Pd. Sen ne parla nel corso della puntata di mercoledì 19 febbraio di 4 di sera, su Rete4, con un scontro al fulmicotone tra Daniele Capezzone e Simona Malpezzi, entrambi ospiti di Paolo Del Debbio.

Ormai è una moda "indignarsi contro Trump tre volte al giorno, si alza un francese e dice che Trump è cattivo, poi si alza, poi si alza la Malpezzi e dice che Trump è cattivo", ironizza il direttore editoriale di Libero all'indirizzo della parlamentare del Pd. Capezzone si dice "sostenitore di Trump" anche se il presidente Usa oggi "ha detto due gravi inesattezze", la prima è che "non puoi dire che è stata l'Ucraina a cominciare la guerra". La seconda è che Zelensky non può essere definito un dittatore, come ha fatto il presidente Usa, perché "finché c'è la guerra le elezioni non le puoi fare: la Gran Bretagna non fece le elezioni politiche tra il '35 e il '45 e poi Churchill, il vincitore della guerra, perse perché la democrazia a volte funziona così".

Detto questo, Capezzone fa notare che sbaglia anche Zelensky ad attaccare Trump: "Che fa senza gli Stati Uniti in questa fase? Chi lo difende? Macron, Elly Schlein o il giornale Repubblica? L'Europa per tre anni non ha fatto niente di utile in questa vicenda, ora è arrivato Trump che ha le sue caratteristiche ai suoi pregi ai suoi difetti ma sta cercando di mettere in campo una soluzione intelligente", afferma il direttore in riferimento alle "dolorose rinunce territoriali" che Kiev dovrà accettare per arrivare a una pace. Insomma, il compito dell'Europa "sarebbe aiutare Trump in questa operazione non fare i vertici farlocchi di Macron". E ancora: "Voi europeisti avvolti nel bandierone europeo che avete fatto in questi anni?".

La parola passa a Malpezzi che è indignata dalle parole del direttore editoriale di Libero. La dem sostiene che certe posizioni sono quantomeno tenere nei confronti di Putin "che un giorno si è svegliato e ha pensato di invadere un altro territorio". Per l'esponente del Pd non bisogna supportare le manovre di Trump che fa il gioco di Mosca e penalizza ulteriormente un Paese invaso e allo stremo dopo tre anni di guerra come l'Ucraina. Capezzone non ci sta a farsi dare del filorusso: "Chi è il recordman degli accordi con Putin? È Enrico Letta e ora fate le verginelle...", attacca in riferimento ai trattati siglati con il Cremlino dall'allora premier del Pd.