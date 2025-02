4disera, Vittorio Feltri rivela il progetto contro la Meloni: "Non ce la faranno"

09 febbraio 2025 a

a

a

Nella puntata di 4 di sera in onda il 9 febbraio Vittorio Feltri rivela il vero scopo del caso Almasri: indebolire la premier Giorgia Meloni. Ma con scarsi risultati. Secondo Feltri, infatti, la premier ha un carattere di ferro e non si lascerà scalfire da un caso montato stupidamente.

"Gli attacchi a Giorgia Meloni? La rafforzano"



Vittorio Feltri a #4disera Weekend pic.twitter.com/4ctHsWmbXE — 4 di sera (@4disera) February 9, 2025

"Non so se ci sia un progetto finalizzato a farla fuori. La vicenda di Almasri è stata ingigantita stupidamente. Questo signore ha girato tutta l'Europa e nessuno ha detto niente poi è arrivato in Italia ed è scoppiata la fine del mondo. Mi sembrano pretesti per attaccare la Meloni e per innervosirla ma credo che non ce la facciano perché la Meloni ha un carattere di ferro e ce la farà anche questa volta come sempre.