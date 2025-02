Dritto e rovescio, "Egitto più sicuro dell'Italia". Del Debbio fulmina l'ospite

Gabriele Imperiale 15 febbraio 2025 a

Paolo Del Debbio fulmina uno degli ospiti della sua trasmissione che parla dell’Egitto come di un paese sicuro e dell’Italia come un luogo invece dove si deve girare armati di coltello per difendersi. Il conduttore Mediaset infatti non ha gradito l’intervento di uno dei ragazzi presenti tra il pubblico che presa la parola si è lanciato in un commento tutt’altro che avveduto su forze dell’ordine e immigrazione.

A Dritto e Rovescio infatti si parla proprio di immigrazione e sicurezza, e il ragazzo spara a zero sul tema: “Diciamo le cose come stanno: l’Egitto di cui parlavate voi, è molto più sicuro dell’Italia – Del Debbio lo guarda scandalizzato – Perché noi abbiamo coltelli, cose così? Perché ci difendiamo a vicenda capito? Qua funziona così, di là non ci sono le risse come qua perché è più sicuro del vostro paese”.

Tanto basta innanzitutto per aprire il dibattito in studio con uno degli ospiti che istantaneamente ribatte al ragazzo: “Allora perché non torni nel tuo paese?”. Del Debbio, silente fino a quel momento, interviene e chiude la questione: “Che il nostro paese sia meno sicuro dell'Egitto, sei l'unico al mondo che lo pensa – dice – Ti faccio presente che il 46% dei detenuti è straniero, ci sarà un motivo?”.