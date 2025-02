Jannik Sinner, rasoiata di Kyrgios: "Giorno triste". La rosicata dell'australiano

15 febbraio 2025 a

Si chiude il caso doping legato alla positività di Jannik Sinner al clostebol del marzo 2024: l’azzurro numero uno del mondo ha trovato un accordo con la Wada per una squalifica di 3 mesi che decorre dallo scorso 9 febbraio e si concluderà il 4 maggio. In tempo, quindi, per partecipare agli Internazionali di Roma e al Roland Garros a Parigi e agli altri Slam. Di fatto il 23enne altoatesino dovrà rinunciare soltanto ai tornei di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. «Questo caso incombeva su di me ormai da quasi un anno e il processo era ancora in corso, si sarebbe arrivati a una conclusione forse solo a fine anno», ha spiegato Sinner in un comunicato. La Wada, che aveva presentato un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) contro il proscioglimento di Sinner inizialmente giudicato «non responsabile, nè negligente», ha riconosciuto che «Sinner non aveva intenzione di barare e che la sua inconsapevole esposizione al clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di prestazioni». Per questo la squalifica di tre mesi viene considerata appropriata.

Non poteva mancare un giudizio al vetriolo di Nick Kyrgios,: «Un giorno triste per il tennis»: questo il commento sui social dell'australiano, che aveva già attaccato Sinner sostenendo che le sue due positività erano «disgustose», e che ha rincarato la dose su X: «Ovviamente il team di Sinner ha fatto tutto ciò che era in suo potere per prendersi tre mesi di squalifica senza perdere titoli o premi». «Colpevole o no? Un giorno triste per il tennis. L’equità nel tennis non esiste». Una voce isolata, quella di Kyrgios, con il tennis azzurro e non solo che parla di scelta logica ed equa.