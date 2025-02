Asia Argento, la dolorosa rivelazione: “Sono depressa e prendo farmaci”

13 febbraio 2025 a

«Sono depressa, prendo ancora i farmaci per curarmi ma i disturbi non passano». È un’Asia Argento a cuore aperto quella che racconta, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, il periodo difficile che sta affrontando. «I miei traumi arrivano da lontano», racconta l’attrice romana che ricorda l’infanzia e il complicato rapporto con la famiglia. E spiega: «Le violenze subite, ma soprattutto, la mia famiglia che mi ha tenuto sempre distante, senza baci né abbracci. Ricordo che a 9 anni giravo sola per strada. Mia madre era alcolizzata». La 49enne non si nasconde nel racconto: «Mi ripetevo da piccola che non sarei mai stata come lei e poi mi è capitato di seguire le sue orme».

Nel corso dell’intervista Asia Argento ha ricordato gli uomini che ha amato e che hanno segnato la sua vita in modo particolare, come Antony Bourdain, che si è suicidato nel 2018: «È stato l’amore della mia vita», racconta l’attrice nel salotto di Setta. «Eravamo alcolisti e depressi tutti e due dunque ci comprendevamo. Iniziavamo a bere birra la mattina andando avanti fino a sera mescolando alcool e farmaci. Ma c’è una cosa che mi ha sempre tenuto viva e a cui non ho mai rinunciato, la cura dei miei figli, che amo alla follia, ricambiata dal loro immenso affetto». Asia è mamma di due figli, Nicola Giovanni Civetta, 16 anni avuto con Michele Civetta. E Anna Lou Castoldi, la 23enne, nata dall’amore con Morgan. Ed è proprio sul cantante che Asia Argento svela un retroscena: «Ci siamo innamorati al primo sguardo e dopo pochi mesi ero incinta di Anna Lou ma poi il rapporto è diventato odio. Per anni ho giustificato davanti a mia figlia le assenze del padre». Dopo la morte di Anthony Bourdain, Asia Argento ha confessato di aver avuto un breve flirt con Fabrizio Corona: «Voleva solo mostrarmi come un trofeo». Ora l’attrice ha dichiarato di essere single: «In realtà non ho un amore e ho un solo amico, perché ho la fobia sociale».