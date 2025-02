Fedez, la verità sugli occhi: "Ho dimenticato...". Il mea culpa sulle confessioni a Corona

11 febbraio 2025 a

a

a

L'enigma degli occhi di Fedez è stato risolto. "Sono a posto. Ieri avevo le lenti", ha fatto chiarezza il rapper dopo che ieri, vedendolo sfilare con le pupille dilatate e nere, il web è impazzito e gli utenti hanno avanzato le ipotesi più disparate. "Quando si fanno le prove generali bisogna venire vestiti" in maniera tale da avere le registrazioni da usare nei casi peggiori. "Quindi ho provato l’esibizione con le lenti, poi ho dimenticato il portalenti e quindi non ho potuto toglierle prima di fare il green carpet", ha spiegato il cantante. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. "Nella canzone dico ’dentro i miei occhi guerra dei mondi' e mi è venuta questa idea di mettermi le lenti a contatto, mai messe in vita mia. In realtà ho anche altre lenti che ti prendono proprio tutto il bulbo oculare ma metterle è troppo complicato", ha continuato nell'ultima puntata del podcast "Pezzi".

Sanremo, si parte. La scaletta, le lacrime di Conti e il primo super-ospite

Non poteva mancare qualche domanda sulle polemiche che, nei giorni precedenti all'inizio della competizione canora, lo hanno travolto. "Non mi possono disturbare nel momento che vengono da me. Pago un errore gravissimo. La cosa che mi dispiace di più è che questa cosa possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre a me. E quindi non posso lamentarmi di una mia ca**ata, anzi più che ca**ata di un mio errore gravissimo", ha ammesso Fedez parlando del polverone sollevato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla sua relazione con Angelica Montini e su quella, presunta, di Chiara Ferragni con Achille Lauro. "Mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso emotivamente, quindi mi sono aggrappato a questo ramo di speranza per cercare di riallacciare una relazione personale e aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare in un caos", ha aggiunto il rapper.