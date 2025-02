Sanremo, la forza e l'emozione di Bianca Balti. Cosa le scappa su Fabio Fazio...

Alice Antico 12 febbraio 2025 a

Abito elegante di piume celeste, occhi brillanti come diamanti, scollatura profonda, sorriso luminoso, capo senza capelli dopo la chemioterapia. Bianca Balti si presenta in tutta la sua spontaneità nella seconda serata della kermesse canora più amata d’Italia. “Che emozione, non voglio che finisca questo momento, è incredibile, che emozione Sanremo!", ha detto la modella entrando sul palco dell'Ariston.

"Grazie Carlo per avermi fatto uscire prima di Malgioglio, perché saprete che le piume le ha copiate da me”, ha detto per rompere il ghiaccio, usando la sua solita leggerezza e ironia. La partecipazione di Bianca Balti come co-conduttrice ha suscitato una reazione davvero positiva tra il pubblico in sala e sui social media. "Sarà una bella gara di look", le ha risposto il direttore artistico. "E io vincerò, ma lui vince in simpatia", ha sottolineato la top model.

Molti utenti hanno espresso ammirazione per la Balti così come la scelta della Rai per questo ruolo ha rappresentato un tributo al suo coraggio personale oltre che professionale. A Balti poi è scappata quella che molti hanno visto come una stoccata velata a Fabio Fazio, conduttore del festival del 2013 in cui lei è stata ospite: "Non mi ero divertita allora, sono sicura che mi divertirò un sacco quest'anno", ha detto la top model. Insieme ai suoi colleghi Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, la top model promette una serata ricca di entusiasmo ed allegria.